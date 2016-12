Folkets eller elitens handelsavtale? Hvilken avtale vil du ha?

Dagens avtaler utformes i forhandlinger der alle partene jobber for de snevre næringsinteressene fra egne storselskap. Norge får selge oljeteknologi, mens USA får tilgang til vår finanssektor. Hva som er det amerikanske folkets interesser, eller hva som er interessene til norske småbedrifter er ikke med forhandlingene. Med åpenhet og demokrati kan vi få avtaler som er til alles fordel, ikke bare for noen få.

Det nytter ikke å bare høre på næringslivet. Fagforeninger, miljøorgansiasjoner, solidaritetsorganisasjoner og forbrukergrupper må være like viktige parter som næringslivet, og det må være et åpent demokrati i bunn.

Setter miljø, klima, menneskerettigheter og arbeiderrettigheter foran rene profittkrav

Det må utvikles en internasjonalt avtalehierarki som sørger for at målene i Paris-avtalen forbedres og blir fulgt. Handelsavtaler har domstoler som straffer land økonomisk, mens klimaavtalen ikke koster noe å bryte. Det fører til at økonomiske hensyn trumfer planeten. Selskaper skal ha plikter, ikke bare rettigheter, og Norge må støtte arbeidet med et nytt FN-traktat for næringsliv og menneskerettigheter, som gjør det straffbart å bryte menneskerettighetene for selskaper.