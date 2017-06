USA: «TISA er en viktig avtale»

Beskjeden vi har ventet på har kommet. USAs handelssjef Robert Lightizer har annonsert at TISA-avtalen blir prioritert av Trump-administrasjonen.

TISA-avtalen er en «viktig avtale» og «havner ikke i grøfta», fortalte Lightizer til senatets finanskomite på onsdag, ifølge Inside US Trade.

«Tjenesteavtalen TISA blir Trumps avtale», skrev Attac i en kronikk i Dagens Næringsliv i november i fjor. Grunnen til det er avtalens politiske kobling til president Trump.

Høyre- og Frp-regjeringen har prøvd å skylde på valget av Trump da TISA-avtalen gikk i veggen i desember. Dessverre for TISA-tilhengerne er det en langt mer delikat politisk strid som ødelegger for avtalen, nemlig regler for personvern og dataoverføringer over landegrenser.

Attac og Forbrukerrådet forklarte saken i Klassekampen i juni.

Trumps handelssjef Robert Lightizer legger vekt på den innovative tjenestesektoren når han nå fremmer TISA-avtalen. Mellom linjene ligger teknologiselskapene:

«USAs tjenestesektor er svært innovativ og er en drivkraft for USAs økonomi. Økt tjenesteeksport er en avgjørende for USAs handelspolitikk», sa han. På spørsmål om TISA-avtalen svarte Lightizer at han «ser frem til» å jobbe for å øke USAs tjenesteeksport.

«Vi gjør en evaluering nå. Når det er ferdig, går vi videre når det passer», svarte Lightizer på bekymringer i senatet om TISA-avtalen er glemt.

Petter Slaatrem Titland, leder i Attac