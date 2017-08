Attac drar på ESU i Toulouse!

Neste uke samles aktivister fra verden over i Toulouse for å delta på Europeisk sommeruniversitet for sosiale bevegelser. Det internasjonale Attac-nettverket er blant arrangørene, og mer enn 1000 aktivister fra verden over er påmeldt. Her får du møte Veera, Magnus og Einar som reiser fra Norge. Du kan følge dem og deres opplevelser på Instagram, Attac-bloggen og Facebook. Her vil de dele bilder, tekster og annen informasjon om hva som skjer og diskuteres på Sommeruniversitetet.

Veera

Jeg heter Veera, er 23 år gammel og kommer fra Trondheim. Jeg deltok på Latin-Amerikagruppene (LAG) sin solidaritetsbrigade i Mellom-Amerika høsten 2016, og gleder meg veldig til å lære av og med andre aktivister på sommeruniversitetet i Toulouse. Det er en fantastisk mulighet til å lære mer om hvordan vi sammen kan bygge nye, gode alternativer.

Magnus

Jeg studerer internasjonal politikk med fordypning i statsvitenskap ved UiO. Jeg drar til ESU fordi det er en utmerket mulighet til å møte likesinnede og lære mye om både Attac og andre aktivisters syn på økonomiske og sosiale problemer.

Einar

Sommeruniversitet! For sosiale bevegelser! Europeisk! Jeg drar for å høre kloke stemmer, møte engasjerte mennesker og være med å tenke høyt. Jeg drar for å se Europa fra en annen synsvinkel enn her oppefra. Det flotteste med Attac Norge, er at vi er en del av et internasjonalt nettverk. En bevegelse som søker løsninger på tvers av nasjonale grenser.

Programmet har enormt mange seminarer og workshops. Jeg vil prøve å lete opp temaer om økonomisk omstilling. Og diskutere hvordan økonomi kan engasjere og mobilisere? Hvordan kan problemstillingene formidles? Hvordan kan Attac Norge både være en sosial bevegelse og en tankesmie?