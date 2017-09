Vi søker frivillige til bloggredaksjon!

Har du troa på at en annen verden er mulig? Har du lyst til å bidra til en mer mangfoldig debatt om utvikling og ulikhet? Da bør du bli med i vår nyoppstartede bloggredaksjonen!

På Attac-bloggen går aktivister og eksperter i dybden på aktuelle spørsmål og trekker frem perspektiver knyttet til global ulikhet. Bloggen fokuserer spesielt på temaene skatt, gjeld, finans og handel og har som mål å bidra til en mer mangfoldig debatt. Innleggene står for forfatterenes egen regning og representerer ikke alltid Attac sitt syn.

Vi trenger frivillige til å:

Skrive blogginnlegg om aktuelle saker og global ulikhet

Lese korrektur på andre blogginnlegg

Følge med i relevante kanaler etter temaer vi bør dekke eller tekster vi bør oversette

Oversette innlegg fra andre (engelsk/arabisk/tysk/fransk/spansk)

Innhente eksterne skribenter

Du trenger ikke kunne alt eller ha erfaring. Så lenge du kan tenke deg å hjelpe til med en eller flere av disse oppgavene vil vi ha deg med i redaksjonen!

Hvordan organiseres oppgavene?

Redaksjonsmedlemmene jobber etter en publiseringsplan. Oppgavene fordeles på månedlige redaksjonsmøter. Hver enkelt kan bidra med en eller flere oppgaver. Redaksjonen koordineres av en organisasjonsrådgiver i Attac Norge.

Hvem ser vi etter?

Attac ser etter deg som har lyst til å gjøre noe for en mer rettferdig verden og som vil sette av noen timer i måneden til dette. Det er særlig relevant for deg med en interesse for internasjonal økonomi, men dette er på ingen måte et krav. Har du skriveerfaring fra før er det flott, men det er heller ingen forutsetning. Det viktigste er at du har lyst til å bidra til redaksjonen. Folk med minoritetsbakgrunn oppfordres ekstra til å bli med.

Krav:

Utover et brennende engasjement for global rettferdighet og litt tid til overs stiller vi ingen krav til redaksjonsmedlemmene. Redaksjonsmøtene foregår i Oslo, men det er mulig å koble seg på ved hjelp av telefon eller PC.

Har du spørsmål eller vil du bli med? Send en e-post til medlem@attac.no.