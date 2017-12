Argentinske myndigheter stenger 20-30 sivilsamfunnsorganisasjoners ute fra WTO-ministermøtet

Bare 10 dager før WTO ministermøtet i Buenos Aires har Argentina nektet akkreditering for rundt 63 personer fra 20-30 sivilsamfunnsorganisasjoner, deriblant Attacs britiske søsterorganisasjon Global Justice Now!. Organisasjonene var allerede godkjent av WTO da argentinske myndigheter trakk godkjennelsen.



I følge Third World Network (TWN) er en organisasjon fra Afrika, to fra Asia og resten fra Europa, Nord- og Sør-Amerika. To organisasjoner representerer næringslivet, mens resten representerer sivilsamfunn. Blant de som er nektet innreise finner vi Friends of the Earth, Transnational Institute (TNI), UNI og Attacs britiske søsterorganisasjon Global Justice Now!.

Til TWN sier Deborah James fra Our World is Not for Sale (OWINFS), et globalt nettverk av sivilsamfunnsorganisasjoner med over 250 medlemmer, at det er første gang et WTO-vertsland nekter innreise for så mange personer. Tidligere har på det meste en eller to blitt nektet innreise og da med oppgitt begrunelse.

«Vi har deltatt på mange tidligere ministermøter uten problemer, men denne ganger har hele delegasjonen vår på fire personer fått trukket tilbake akkrediteringen sin til tross for at vi har jobbet med WTO i mange år, og har ikke-refunderbare flybilletter og hotellreservasjoner,» uttalte Nick Dearden Global Justice Now! til TWN.

I e-posten fra WTO blir de som har fått trukket tilbake akkrediteringen bedt om å ikke reise til Argentina ettersom de risikerer å bli nektet innreise når de kommer frem. «Av uspesifiserte grunner har argentinske sikkerhetsmyndigheter bestemt seg for å avvise din akkreditering,» står det videre. I følge Financial Times har WTO forsøkt å få Argentina til å omgjøre vedtakene, men uten hell.

OWINFS har sendt et brev til WTO der de krever at WTO ikke holder ministermøtet i Argentina om ikke vedtakene omgjøres slik at de utestengte sivilsamfunnsrepresentantene får delta.