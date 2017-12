Attac Norge og 63 andre sivilsamfunnsrepresentanter utestengt fra WTO-toppmøtet

Sammen med 63 andre sivilsamfunsrepresentanter er Attac Norges leder Petter Slattrem Titland utestengt fra WTO-toppmøtet i Buenos Aires neste uke.

I en epost fra WTO har Attac Norges leder, Petter Slaatrem Titland, blitt informert at argentinske sikkerhetsmyndigheter har trukket akreditteringen hans for konferansen. WTOs sjef for internasjonale relasjoner Bernard Kuiten, råder derfor Titland ikke å dra til Argentina.

Attac Norge er én av minst 21 organisasjoner i som har havnet på argentinske myndigheters svarteliste i forbindelse med det kommende WTO-møtet i Buenos Aires 10.-13. desember. Ut av det blå meldte argentinske myndigheter på onsdag i forrige uke at en rekke organisasjoner fikk trukket tilbake akreditteringene for deltakelse på ministermøtet til WTO som skal holdes i den argentinske hovedstaden kommende uke.

I tillegg til Attac Norge og noen av våre søsterorganisasjoner er den kjente hjelpeorganisasjonen Oxfams tyske avdeling utestengt. Det samme er flere fagforeninger, akademikere og advokater; to næringslivsorganisasjoner; flere utdannings- og helseorganisasjoner og Friends of the Earth International (Natuvernvforbundets internasjonale organisasjon).

Argentinske myndigheter hevder at representantene utgjør en sikkerhetsrisiko og at organisasjonene «oppfordrer til vold i sosiale media». Dette er ren løgn, da ingen av organisasjonene på noe tidspunkt har oppfordret til vold. Tvert imot er dette organisasjoner og personer som har deltatt på en rekke WTO-møter tidligere. Alle deltar på demokratisk vis i diskusjoner med sine egne myndigheter og internasjonale organer, og flere mottar statlig støtte som Attac i Norge gjør.

WTO har gjort forsøk på å få argentinske myndigher til å snu og understreker overfor de rammede organisasjonene at dette er en beslutning argentinske myndigheter står bak alene.

I følge den argentinske avisen Pagina 12 har myndighetene også sendt ut melding til sine ambassader om at personer tilhørende organisasjonene ikke skal få visum til å delta for å kunne delta på WTO-toppmøtet eller tilhørende arrangement.

Dette er et grovt brudd på vanlig praksis for vertsland til internasjonale konferanser.

Til Reuters sier en talsperson for det argentinske utenriksdepartementet at de finner de svartelistede personene og organisasjonene «mer forstyrrende enn konstruktive» og at det er på dét grunnlaget de er utestengt. De innrømmer altså i nesten klartekst at disse organisasjonene utelukkes fordi de er kritikere av den rådende handelspolitikken.

At Argentina utestenger Attac Norge og en rekke andre aktører fra konferansen er uhørt og er ikke i tråd med WTOs formål om å være en demokratisk organisasjon. Norge deltar og delegasjonen ledes av utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide.

Det bør være dypt problematisk for UD at argentinske mydigheter maler opp en norsk sivilsamfunsorganisasjon som en slags sikkerhetstrussel. Heller ikke uttalelsene som går i retning av at de heller vil kvitte seg med kritiske stemmer bør UD være komfortabel med.

En norsk deltakelse på WTO-møtet uten reaksjoner fra UD vil være en godkjenning av en udemokratisk praksis som går hardt utover sivilsamfunnets mulighet til å delta i debatten om global handelspolitikk. Argentina tok også forrige uke over presidentskapet i G20-gruppen, og denne behandlingen av kritikere og sivilsamfunn kaster en skygge over hele G20.

Vi vet at den brasilianske utenrikstjenesten jobber for å sikre at organisasjoner fra Brasil får deltatt i konferansen i henhold til planene. Vi forventer at norsk UD sikrer at norsk sivilsamfunn også får delta.