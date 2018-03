Aktivisme er ikke terrorisme – sivilsamfunnet angrepet i Filippinene

Menneskerettighetene i Filipinene får enda et slag av president Rodrigo Duterte. Nå har Duterte-regjeringen satt flere aktivister og menneskerettighetsforkjempere på en «terrorliste». Blant over 600 navn finner vi samarbeidspartnere i Attacs internasjonale nettverk, FN-ansatte og urfolksledere.

Dutertes jernhånd blir stadig strammere i Filipinene. Behandlingen av aktivister er en del av preidentens «krig mot terror» og kriminaliseringen av opposisjonen i landet.

For en måned siden annonserte Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) at de ville sette i gang etterforskning av forbrytelser mot menneskeheten i Filipinene. Duarte svarte i går med å trekke Filipinene fra tilslutningen til straffedomstolen.

Om lag 8000 mennesker har blitt drept i «krigen mot terror» siden Duarte tok over som president i Filipinene i 2016, i følge The Guardian. NTB skriver at mellom 4000 og 12000 mennesker er drept under Duterte.

https://www.theguardian.com/world/2018/mar/14/rodrigo-duterte-to-pull-philippines-out-of-international-criminal-court-icc

Les uttalelsen fra IBON International her, en organisasjon som er en del av Attacs internasjonale nettverk for handelspolitikk.

http://www.iboninternational.org/statement/stop-duterte-admin-crackdown-rights-defenders