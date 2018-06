Skatteparadislov endelig ute av Siv Jensens skrivebordsskuff!

Tre år og 22 dager tok det fra Stortinget ba om et åpent eierskapsregister til regjeringen klarte å komme med et forslag. Et åpent eierskapsregister er et av de viktigste tiltakene mot skatteparadis, da det gjør det vanskeligere å skjule hvem som faktisk eier et selskap.

Da «Paradise Papers»-avsløringene kom i fjor høst ga Attac klar beskjed om at dette lovforslaget måtte ut av Siv Jensens skrivebordsskuff! Fredag 22. juni kom regjeringen endelig med et forslag til et åpent eierskapsregister. Bedre sent enn aldri, sier vi nå!

EU kom med sitt vedtak om dette allerede ifjor, mens et vedtak i det britiske parlamentet i våres vil tvinge det gjennom i skatteparadis som Virgin Islands. Siv Jensens påstand om at Norge ligger i forkant mot skatteparadisene kan tas med klype salt, men nå er vi hvertfall ikke så mye på etterskudd. Selv ville hun egentlig ha mer hemmelighold, men det ville altså ikke Stortinget.

Så hva er det, og hvorfor er det viktig?

Kort oppsummert så viser et eierskapsregister hvem som eier selskaper. Skatterettferdighet hindres av kompliserte selskapsstrukturer og hemmelige eiere. I mange land er det lovlig å registrere selskaper der det er strengt hemmelig hvem som eier selskapet og hvem som kan dra nytte av de verdiene som ligger i selskapet. Det er et viktigere trekk ved skatteparadis enn lave skatter. Men også i Norge finnes det smutthull i lovgivning slik at selskaper kan benytte kreative metoder for å skjule eieren av selskapet.

Dette innebærer blant annet bruk av skallselskaper, stiftelser, «rundtursinvesteringer» der man flytter penger til skatteparadis for så å investere i hjemlandet og «stråmenn» som oppgis som offisielle eiere istedenfor de reelle. Skjult eierskap brukes også av kriminelle for hvitvasking og til å skjule korrupsjon.

Eierskapsregisteret som nå er foreslått vil være åpent, slik at det ikke bare er Skatteetaten som har innsikt, men alle. Det vil være en gavepakke til gravejournalister og vaktbikkjer i sivilsamfunnet, slik Dagbladet-journalist Vegard Venli trekker fram i sitt innlegg i Medier24.