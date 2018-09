Pressemelding. I dag: Internasjonal 10-årsmarkering for finanskrisen

Bilder fra Attacs markering fredag 14.09.

Fra Saint Denisè i sør til Oslo lengst nord, gjennomføres det i dag hundrevis av aksjoner i forbindelse med 10års markeringen av finanskrisen. Over 60 organisasjoner har dannet nettverket Change Finance, som deler samme mål: en bedre regulert finanssektor som tjener folket!

I USA vil Occupy Wall Street fargelegge gatene med flere demonstrasjoner, i både New York og i delstaten Oregon.

Attac Frankrike har alene planlagt over 60 arrangement over hele landet. I Paris avholdes flere aksjoner rettet mot de fire største bankene i landet: BNP Paribas, Crédit Agricole, HSBC og Société Générale. Åtte aksjonister

I England vil inngangspartiene til the Bank of Englands filialer rigges om til et åsted hvor det tilsynelatende har foregått forbrytelser.

I Norge bygget Attac i går korthus utenfor DNBs filialer på Majorstua i Oslo. Bilder følger her:

Attacs ledertrio vil markere dagen i dag ved å løpe Oslo Maraton. En av finanssektorens grunnpilarer er konkurranse. Flere økonomier har prøvd å «låne seg til likhet» og dermed stimulere til velferd og vekst, men fikk gjennom finanskrisen smertelig erfare at konkurransevilkårene ikke er de samme. For ledertrioen blir dette et symbolsk kappløp mot bunnen.

Pressemelding: «Bare god politikk kan hindre en ny finanskrise. Internasjonal 10-årsmarkering av finanskrisen advarer mot slakkere politisk styring i stabile tider » med Attac Norges krav for markeringen.

Pressemelding: Graver ned finansskatt

