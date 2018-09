Ledig 100% vikariat i Attac

Vi søker en interessert og oppmerksom vikar for vår organisasjonssekretær (daglig leder) som skal ut i foreldrepermisjon i 9 måneder. Synes du det er givende å jobbe med organisasjonsdrift, frivillighet og global politisk økonomi, vil vi gjerne at du søker på denne stillingen. Du jobber hele tiden tett med organisasjonens øverste leder og inngår i et team sammen med sekretariatet. Organisasjonssekretærens viktigste oppgave er å kontinuerlig sikre god drift av organisasjonen og lede kontorarbeidet.

Arbeidsoppgaver:

Overordnet ansvar for drift av Attac Norges kontor og administrasjon

Registrert daglig leder i Brønnøysund

Personal-, drifts-, økonomi/forvaltningsansvar

Følge opp prosjekter Attac er involvert i. Attac mottar Norads informasjonsmidler.

Forberede organisasjonens møter sammen med tillitsvalgte.

Medansvar for medlemmer, lokallag og frivillig aktivitet.

Medansvar for kampanjearbeid

Ønskede kvalifikasjoner

Høyere utdannelse på bachelornivå helst innen økonomi og administrasjon, men relevant arbeidserfaring kan kompensere for kravet.

Erfaring fra organisasjonsarbeid og frivillig aktivitet

Kunnskap om økonomistyring

Ledererfaring

Kjennskap til Excel

Interesse for global politisk økonomi

Personlige egenskaper:

Handlekraftig og beslutningsdyktig

Ansvarsbevisst

Samarbeids- og løsningsorientert

Serviceorientert

Søker må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk. Gode samarbeidsevner og en selvstendig og ryddig arbeidsstil er en forutsetning. Noe kvelds- og helgejobbing må påberegnes.

Søknadsfrist 11. oktober.

Ønsket oppstart medio januar 2019. Vikariatets varighet er til 16. oktober 2019

Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Hos oss i Attac får du

9 måneders vikariat

Jobbe sammen med unge, engasjerte og dyktige kollegaer og tillitsvalgte

Fleksibel arbeidstid

Lønns- og arbeidstidsbestemmelser gjennom tariffavtale

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte Attac på telefon 400 96 772. Søknad og CV sendes innen til e-postadressen attac@attac.no. Attester vil først bli etterspurt ved et eventuelt intervju.

Intervju vil bli gjennomført i uke 42 og 43.

Samtykke: Ved innsendelse av søknad og CV ber vi deg oppgi samtykke til eller reservasjon mot at vi kan beholde opplysninger om deg inntil ett år etter innsendt søknad

Om arbeidsgiver

Attac Norge er en partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for global rettferdighet. Organisasjonen har mange spennende prosjekter på gang. De viktigste temaene vi jobber med i år er handelsavtaler, skatteparadis og markering av finanskrisen.

Attacs kontor er lokalisert sentralt i Oslo og er en del av Frivillighetshuset på Tøyen. På kontoret er vi to ansatte og en leder som er tillitsvalgt. Styret møtes minimum 10 ganger i året. Attac Norge er en del av det internasjonale Attac-nettverket og samarbeider med en rekke andre sivilsamfunnsorganisasjoner i Norge og internasjonalt. Attac er en del av et spennende kontorfellesskap bestående av flere sivilsamfunnsorganisasjoner.