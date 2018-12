Vi ser etter en digital innholdsprodusent til ny stilling!

Attac søker digital innholdsprodusent i et 30-40% engasjement



Vi søker deg som er interessert i å jobbe med digital kommunikasjon og digital innholdsproduksjon gjennom bilder, film og tekst. Vi ser etter deg som kan tenke deg å jobbe med visuell fremstilling av temaer innen global økonomisk ulikhet sammen med å ha et redaksjonelt ansvar for innhenting av bloggtekster til vår bloggsatsning.

Attac jobber for tiden med å oppdatere, forenkle og tydeliggjøre våre nettsider og profil. Attac ønsker å formidle lettfattelig kunnskap om global økonomi på alle våre digitale flater hvor målet er å engasjere og inspirere til innsats for en mer rettferdig verden. Attac.no, Facebook og Instagram er hovedkanalene for vår digitale kunnskapsformidling.

Som innholdsprodusent skal du planlegge, produsere, publisere og optimalisere innhold i våre kanaler for visuell kommunikasjon. Du skal:

Publisere og kontinuerlig forbedre innhold (tekst, bilder, video og infografikk) i våre kanaler.

Kvalitetssikre at innhold i våre digitale kanaler er i henhold til strategi og profil.

Stillingens redaktøransvar for bloggen innebærer kontakt med nasjonale og internasjonale skribenter fra vårt nettverk og øvrige. Den som ansettes må være ryddig og trives med oppfølgingsarbeid, og ikke være fremmed for å ta i bruk engelsk muntlig og skriftlig. Se bloggen vår her: attac.no/bloggen/

Du kommer i tillegg til å jobbe sammen med mange kolleger på tvers av arbeidsområder på Tøyen i Oslo.

Arbeidsoppgaver

Produsere og redigere digitalt faglig innhold ved bruk av video, foto, grafikk og kort tekst.

Delta i å utarbeide strategier og kommunikasjonsplaner for små og store prosjekter for nettside og sosiale medier.

Fungerende redaktør for bloggen på attac.no og sørge for jevnlig publiseringer av artikler på attac.no/bloggen av nasjonale og internasjonale skribenter.

Enkel tekstredigering.

Ukentlige møter med sekretariatet.

Kvalifikasjoner:

Svært god skriftlig fremstillingsevne med sikker penn og et godt øye for visuell digital kommunikasjon.

Relevant utdanning og/eller erfaring med digital kommunikasjon.

Mestrer ulike publiseringsverktøy (spesielt WordPress), og verktøy for video- og bildeproduksjon.

Flytende norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Det er ønskelig med kjennskap til norsk sivilsamfunn

Egenskaper

Du skjønner hvordan og hvorfor man engasjerer publikum i sosiale medier, og er opptatt av omsette kortsiktig oppmerksomhet til langsiktig engasjement.

Arbeider effektivt, strukturert, nøyaktig og med god gjennomføringsevne

Personlig egenhet vil bli vektlagt.

Den som ansettes vil ha fleksibel arbeidstid. Det forventes allikevel at kandidaten deltar på møte i sekretariatet én gang i uken. Noe kveldsarbeid må påberegnes.

Søknadsfrist 9. januar 2019. Intervjurunder gjennomføres i uke 3. Ønsket oppstart er i uke 4. Engasjementets varighet er til 31.12.2019 med mulighet for forlengelse.

Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Hos oss i Attac får du

11 måneders engasjement

Jobbe sammen med unge, engasjerte og dyktige kollegaer og tillitsvalgte

Fleksibel arbeidstid

Lunsj inkludert i arbeidstiden

Lønns- og arbeidsbestemmelser gjennom tariffavtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes til leder i Attac på telefon 400 96 772. Søknad og CV sendes innen 9. januar til e-postadressen attac@attac.no. Attester vil først bli etterspurt ved et eventuelt intervju. Intervju vil bli gjennomført i uke 3.

Samtykke: Ved innsendelse av søknad og CV ber vi deg oppgi samtykke til eller reservasjon mot at vi kan beholde opplysninger om deg inntil ett år etter innsendt søknad.

Om arbeidsgiver

Attac Norge er en partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for global rettferdighet. Organisasjonen har mange spennende prosjekter på gang. De viktigste temaene vi jobber med i 2019 er skatteparadis, digital økonomi og internasjonale investeringer.

Attacs kontor er lokalisert sentralt i Oslo og er en del av Frivillighetshuset på Tøyen. På kontoret er vi to fulltidsansatte og en leder i åremålsstilling. Styret møtes minimum 10 ganger i året. Attac Norge er en del av det internasjonale Attac-nettverket og samarbeider med en rekke andre sivilsamfunnsorganisasjoner i Norge og internasjonalt. Attac er en del av et spennende kontorfellesskap bestående av flere sivilsamfunnsorganisasjoner.