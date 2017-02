14. mars kl. 16:30 til 18:00

Blindern, Eilerts Sundts hus, Auditorium 5 , Moltke Moes vei 31 , Oslo

«Alle kan oppdage svindel og korrupsjon – men bare hvis du går lidenskapelig til verks!» Nigel Krishna Iyer

Hjertelig velkommen til Anti Corruption International (ACI) sin Korrupsjonsjegerskole i samarbeid med Attac Blindern!

Er du lei av å lese om korrupsjon bare gjennom media? Føler du at alt du kan gjøre er å være en hjelpeløs tilskuer til korrupsjon, så er dette kurset for deg! Vi kan ikke love å lære deg alt på under to timer, men du vil lære grunnleggende ferdigheter om hvordan å være en korrupsjonsjeger. Dette er ferdigheter du faktisk kan bruke i det virkelige liv.

Lære hvordan du får øye på korrupsjon og svindel og hvor du skal lete

Lære å jakte på front-selskaper og hvordan du får ut informasjon fra skatteparadiser

Kartlegge og til slutt kunne ta «bad guys» og «bad girls»

NB! Ta med en PC eller tablet.

Dette kurset er praktisk rettet med realistiske øvelser og dagsaktuelle eksempler fra dagens Norge. På grunn av kursets sensitive innhold vil vi benytte oss av «Chatham House Rule» *, som vil forberede deg på den virkelige verden.

Nigel Krishna Iyer

Kursholder Nigel har over 20 års erfaring med å undersøke og avdekke misligheter og korrupsjon. Til tross for å ha arbeidet som dataingeniør og statsautorisert revisor, fant Nigel i stedet ut at hans virkelige lidenskap lå i å jakte på korrupsjon og bedrageri. Han er foredragsholder ved «University of Leicester School of Management» og har skrevet flere bøker og artikler om temaet, og lærer bedrifter om hvordan de skal forsvare seg mot det han kaller «kommersielle mørkekunster». Nigel har i tillegg skrevet en rekke filmer og skuespill basert på hans erfaringer, hvorav mange er brukt i undervisning på verdensbasis.

* «Chatham House Rule» er et system for å sikre åpen diskusjon om sensitive temaer der alle kan bruke informasjonen som kommer frem under møtet, men ikke knytte utsagn til deltakere eller innledere. Systemet kommer fra NGO-en Chatham House, og har den hensikten å gi anonymitet til innledere og å oppmuntre til åpenhet og deling av informasjon. Det brukes over hele verden.

Legg til iCal | Google Calendar

Flere arrangement