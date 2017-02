Landsmøte og landsseminar 2017

4. mars - 5. mars kl. 09:00 - 5. mars til 14:00

Frivillighetshuset, K1 (7.etasje) , Kolstadgata 1 , Oslo

Det er med stor glede vi innkaller til Attac Norges landsmøte 2017. Landsmøtet avholdes 4.-5. mars på Frivillighetshuset, Kolstadgata 1 i Oslo. Alle medlemmer som ønsker det kan komme som observatører på landsmøtet (meld i fra til attac@attac.no hvis du ønsker det). Delegater valgt av lokallag og arbeidsgrupper har stemmerett.

Vi har hatt et spennende år med flere viktige seire, og vi er godt i gang med planene for neste år allerede.

Foreløpig dagsorden Attac Norges landsmøte

Saker til behandling:

Konstituering

Leders tale

Årsberetning 2016/2017

Arbeidsplan 2017/2018

Regnskap 2016 og budsjett 2017

Uttalelser fra landsmøtet

Endringsforslag til vedtekter

Endringsforslag til politisk plattform

Valg av Attac Norges styre 2017/2018 med leder og arbeidsutvalg

Etter selve landsmøtet lørdag vil vi arrangere landsseminar med utgangspunkt i forslaget til uttalelse på Vespa og Humla. Det vil bli politisk innledning av Knut Kjelstadli og god tid til å debattere hva Attac skal mene. Etter seminaret vil det være landsmøtemiddag for alle som ønsker det. Se her for mer info om seminaret.

Sakspapirer:

1. Forslag til arbeidsplan 2017-2018

2. Innkomne endringsforslag til politisk plattform 2017

2.1 Politisk plattform for Attac Norge 2016

3. Innkomne endringsforslag til vedtektene 2017

3.1 Vedtekter for Attac Norge 2016

4. Forklaring til landsmøte

5. Forslag til dagsorden

6. Forslag til forretningsorden

7. Delegatfordeling

8. Møteledere, referenter og landsmøtekomiteer v.2

9. Innkomne endringsforslag til arbeidsplan 2017 v.2

10. Forslag til uttalelse – Vesten ved et veiskille

11.1 Regnskap

11.2 Noter

11.3 Spesifikasjon resultat og balanse

11.4 Forklaring regnskap

12.1 Budsjettscenarioer 2017-2018

12.2 Forklaring budsjettscenarioer

13. Kontingentandel

14. Midler fra nedlagte lokallag

15. Valgkomiteens innstilling 2017-2018

16. Forslag til valgkomité 2017

