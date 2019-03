Evgeny Morozov om de globale teknologigigantene

Hvilken rolle har de globale teknologi-gigantene i offentligheten og i det geopolitiske landskapet.

Evgeny Morozov innledet på Attac Norges landsmøte 3. mars 2019, og hele foredraget ble filmet. Morozov kaster lys over problemene knyttet til vår og myndighetenes avhengighet av teknologiselskapene for offentlige goder og infrastruktur, finansialiseringen av datainnsamling og usikkerheten om bærekraften i tjenestene selskapene leverer. Foredraget har tre aspekter: hvordan teknologiselskapene er en strukturell utfordring fra et demokratisk synspunkt, forholdet mellom teknologigigantene og finans og de geopolitiske effekten i debattene om «big tech».

Foredrag er er på engelsk og med engelske undertekster.