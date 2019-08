Amazon fortsetter å snike seg unna skatten

Ikke før blekket har tørket på Frankrikes nye lov om digitalskatt, har Amazon funnet seg en måte å unnslippe den.

Teksten ble først publisert i Klassekampen 21. august

Den franske loven kom som en respons på at fellesskapet taper enorme summer i skatt fra multinasjonale selskaper hvert eneste år. Loven, som ble vedtatt i juli i år, innebærer en skatt på skarve 3 prosent på salg av personlige data, digital annonsering og annen inntekt. Loven er myntet på selskaper som har mer enn 7,2 milliarder kroner i global årlig inntekt og mer enn 240 millioner kroner i Frankrike. Det er med andre ord de multinasjonale teknologiselskapene som rammes hardest.

Med tanke på at det er våre data som driver veksten til de store teknologigigantene, bør det være en selvfølgelighet at disse selskapene også bidrar til fellesskapet ved å betale skatt i de landene de tjener penger.

Så feil kan man ta. Verdens rikeste mann og eier av Amazon, Jeff Bezos, er ikke interessert i å redusere selskapets inntekt. Løsningen blir å flytte kostanden over på deres selgere. I dag har derfor Amazon informert franske bedriftseiere, som selger sine varer på deres plattform, at det er de som må ta kostnaden for skatten. Dette rammer særlig de små og mellomstore bedriftene som selger varene sine via Amazon.

Denne manøveren aktualiserer arbeidet med å få på plass et nytt, internasjonalt skattesystem for næringsliv og stater i OECD. Det er helt avgjørende at dagens smutthull tettes, at uklarheter forsvinner og at vi skaper et system basert på full gjennomsiktighet. Vi er avhengige av åpenhet for å få oversikt over inntektene til de store multinasjonale selskapene og sikre at også de bidrar til det store fellesskapet. Det er pinlig og provoserende at Fredrik Skavlan betalte mer skatt til Norge enn Google i 2017.