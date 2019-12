De følgende to fanere endrer innholdet under. Om

Norske tiltak mot skatteparadis kan ha stor betydning internasjonalt.

Bruk av skatteparadis er et internasjonalt problem. Multinasjonale selskaper og enkeltpersoner lurer unna skatt ved å flytte penger til skatteparadis. Landene i verden taper store beløp på grunn av dette. De fattige landene taper rundt 100 milliarder dollar i året (World Investment Report) Også Norge taper mye.

I boka «Rødt lys» anslår Arbeiderpartiets Marianne Marthinsen og LO- rådgiver Maria Walberg at Norge taper 10 milliarder kroner årlig til skatteparadis.

Attac deltar i kampen mot skatteparadis. Organisasjonen ønsker at norske kommuner skal bli skatteparadisfrie.

Norske kommuner kjøper tjenester fra private bedrifter. Det er tjenester som drift av sykehjem og barnehager, søppeltømming og kollektivtransport. Bedriftene er ofte del av store internasjonale konsern med tilknytning til skatteparadis.

Bedrifter i Norge trenger i dag ikke å oppgi hvor og hvordan de betaler skatt. Det er likevel ikke noe i veien for at den enkelte kommune kan stille krav om dette når de skal inngå kontrakt med private tilbydere. Da kan de luke ut tvilsomme bedrifter og således unngå at norske skatteinntekter går tapt. Norske tiltak mot skatteparadis kan ha stor betydning internasjonalt. Når Norge går foran, kan andre land følge etter. Det er viktig for verden å bli kvitt skatteparadisene. Det er spesielt viktig for fattige land. De trenger skatteinntektene aller mest.

Teksten ble først publisert i Romsdals Budstikke.