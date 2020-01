Systemendring framfor klimaendring.

I dag tidlig samlet nærmere tusen demonstranter seg i den sveitsiske byen Klosters. Sammen gikk de den tre timer lange turen til Davos, der World Economic Forum (WEF) i disse dager holder sitt toppmøte, med klima på dagsordenen.

Turen var siste etappe for demonstrantene, som samler seg under navnet Strike WEF. De to siste dagene har de lagt 32 kilometer bak seg, fra utgangspunktet Landquart. Demonstrantene protesterer mot toppmøtet og fremmer budskapet: systemendring framfor klimaendring.

Demonstrantene kaller WEF for World Economic Failure og mener det er på tide å avskaffe den elitistiske og lite representative stiftelsen, der flere av medlemmene faktisk bærer en stor del av ansvaret for klimakrisen. «Siden 1988 har 100 selskaper stått for 71% av de globale klimagassutslippene, og flertallet av disse selskapene er medlemmer av WEF», skriver Strike WEF på sine nettsider. De konkluderer med at:

«Det årlige møtet i en lobbygruppe av store selskaper, hvis medlemmer representerer det øverste sosiale laget, kan ikke brukes som en plattform for å diskutere de viktigste problemene verden står overfor. De har ingen legitimitet, og bare crème de la crème er invitert til å delta.»

Attac Sveits deltar i demonstrasjonen og Attac står samlet bak kravene: investeringer må ikke være klimaskadelige, det skal ikke være mulig å ta ut overskudd fra klimaskadelige økonomiske aktiviteter og økonomien må demokratiseres.