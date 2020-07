Den digitale sjefen

Selskapene tar i bruk stadig mer sofistikerte teknologier for å overvåke og kontrollere arbeidstakere. Grunnleggende arbeiderrettigheter er truet.

I juni ble det kjent at Facebook har utviklet et sensurverktøy som arbeidsgivere kan bruke til å hindre arbeidstakere i å organisere seg. Det dreier seg om en ny funksjon på Workplace, Facebooks intranettjeneste, som brukes av mange store selskaper verden over. Den nye funksjonen lar arbeidsgivere sensurere saker som inneholder ord som «fagorganisere». I Norge blir Workplace brukt av selskaper som Telenor, DNB og NRK, og av flere kommuner.

Facebooks nye sensurverktøy er imidlertid bare toppen av isfjellet. I løpet av få år har det vokst fram en hel industri av stadig mer sofistikerte teknologier for overvåkning og kontroll av arbeidstakere. I sektor etter sektor tar selskapene i bruk digital teknologi og automatiske systemer for å spore og registrere arbeidshverdagen til de ansatte ned til minste detalj og presse dem til å jobbe fortere og hardere. Arbeidslivet blir dehumanisert og grunnleggende arbeidstakerrettigheter er truet.

Storebror Amazon ser deg

Blant de som har gått lengst i å overvåke og kontrollere arbeidstakerne gjennom hypermoderne teknologi er teknologigiganten Amazon. Selskapet er beryktet for sin brutale og umenneskelige behandling av sine ansatte og av sine mange midlertidige kontraktarbeidere.

Lagerarbeidere på Amazons enorme fengselslignende varelagre blir konstant sporet, målt og instruert av elektroniske systemer. Et dataprogram installert på strekkodeavleseren som de alltid må bære med seg registrerer hvert sekund av deres produktivitet gjennom arbeidsdagen. Teknologien deler automatisk ut arbeidsoppgaver og beregner en kvote, the rate, for hvor mange gjenstander de må plukke og pakke i timen og teller ned sekundene de har på seg til å utføre hver enkelt oppgave. Hvert eneste sekund av ineffektivitet blir fanget opp og registrert. Toalettbesøk og småprat med kolleger resulterer i advarsler og straffepoeng, og deretter i oppsigelse. Ifølge Amazon selv genererer det elektroniske systemet alle produksjonsrelaterte advarsler og oppsigelser automatisk, uten innspill fra ledelsen. Selskapet sparker over 10 prosent av sine ansatte årlig fordi de ikke er produktive nok.

Det vanvittige arbeidstempoet gjør arbeidet på Amazon-lagrene stressende, utmattende og helseskadelig. Folk blir utbrente, får belastningsskader og kroniske lidelser. Mange blir også psykisk syke. I flere varelagre har Amazon satt opp pilleautomater med smertestillende som arbeiderne må spise som drops for å lindre smertene. Verst er arbeidsforholdene på de lagrene der selskapet har satt inn roboter. Der må lagerbeiderne jobbe enda fortere, for å holde tritt med robotene.

Den digitale sjefen

I et system der arbeidstakerne blir overvåket, styrt og administrert av intelligente maskiner og der det kreves at de skal jobbe like fort og effektivt som roboter, er det ikke rom for menneskelighet. Amazons praksis er en del av en større internasjonal trend. Fra supermarkeder og sykehus, til kontorer og kundesentre, blir arbeidstakere underlagt stadig mer invaderende former for overvåkning og kontroll.

Den offentlige debatten om automatiseringen har særlig fokusert på hvordan robotene og de digitale teknologiene vil ta jobbene våre. Mange teknologiselskaper har et uttalt mål om å automatisere bort så mye arbeidskraft som mulig. Men en annen og minst like stor trussel er hvordan digital teknologi har gjort selskapene i stand til å erstatte stabile fulltidsjobber med nye former for prekært arbeid, og til å ta i bruk sofistikerte systemer for overvåkning og kontroll som endrer arbeidsvilkår og undergraver arbeidstakeres verdighet og rettigheter.

Oppgaver og funksjoner som før ble utført av menneskelige mellomledere, blir nå i stadig større grad utført av dataprogrammer og deres algoritmer. Algoritmer sorterer og velger ut jobbsøkere; de tar beslutninger om ansettelser, forfremmelser og oppsigelser; de setter opp timelister og distribuerer arbeid; måler produktivitet og beregner arbeidskvoter; og rangerer og disiplinerer. Sjefen har blitt digital.

Selskaper i den nye plattformøkonomien, som Uber, Deliveroo og TaskRabbit, styrer sine arbeidere gjennom appene på deres mobiltelefoner. De som jobber under digitale plattformer har ikke et formelt ansettelsesforhold og nektes grunnleggende rettigheter som sykepenger, fødselspermisjon, feriepenger og faste arbeidstider. Selskapene definerer dem som uavhengige kontraktører eller selvstendig næringsdrivende, men de har ingen uavhengighet: Appene på mobilen forteller dem nøyaktig hva de skal gjøre, når, hvor og hvordan, hvor fort de skal gjøre det og til hvilken pris. Ubers sjåfører kan for eksempel ikke selv bestemme hvilke turer de vil ta, og de blir konstant overvåket av appene, som bruker psykologiske teknikker til å presse dem til å jobbe fortere og lenger.

Plattformarbeid er en voksende industri. I Spania jobber nå 17 prosent av befolkningen under digitale plattformer. Utbredelsen av plattformarbeid har ifølge International Trade Union Confederation (ITUC) gjort at prekært arbeid blir mer vanlig, fordi kollektive forhandlinger er mye vanskeligere å få til for selvstendig næringsdrivende.

Under huden

Inntoget av digital teknologi har også forvandlet arbeidsvilkårene på de mer tradisjonelle arbeidsplassene. På hoteller og på sykehjem dirigerer dataprogrammer renholderne og forteller dem hvilke rom de skal vaske i hvilken rekkefølge, og nøyaktig hvor mange minutter de kan bruke på hvert rom. Programvare lytter til kundebehandlere på kundesentre, bestemmer hva de skal si og hvordan, hvilke ord de skal bruke og hvilke følelser de skal uttrykke. Kontoransatte underlegges også et strengt kontrollregime. Sensorer sporer hvor lenge de ansatte sitter ved pultene sine og hvor ofte de går på toalettet; programvare tar bilder av dem med webkameraet, registrerer tastetrykk og museklikk, og analyserer innholdet i eposter og private meldinger på sosiale medier.

En rapport fra New Economics Foundation viser hvor langt digital overvåkning og kontroll i arbeidslivet har kommet. I USA overvåker 66 prosent av bedrifter de ansattes internettsurfing, mens 45 prosent overvåker kontorarbeideres tastetrykk. Bruken av såkalt selvsporingsteknologi har eksplodert. Dette inkluderer aktivitetsarmbånd og smartklokker som Fitbit og Applewatch, og andre teknologiske innretninger som man bærer på kroppen. I 2016 ble det delt ut 202 millioner selvsporingsenheter og man regner med at innen 2021 vil det bli delt ut 500 millioner av dem på verdensbasis.

Aktivitetsarmbånd måler biometriske data som skritt, hjerterytme. stressnivå og søvnmønstre. Selvsporingsenheter overvåker også arbeidstakerne utenfor arbeidsplassen og utenom arbeidstiden. De presenteres gjerne som verktøy som skal fremme arbeidstakernes helse og trivsel, men hensikten er å tjene arbeidsgivers interesser. De brukes ofte som en del av bedriftens helseprogram, som i en rekke land er tett knyttet til helseforsikring. I USA risikerer de som ikke følger helseprogrammene å miste helseforsikringsfordeler.

Selskapenes oppfinnsomhet i å utvikle nye overvåkningsteknologier er grenseløs. Sosiometre er en type teknologi som overvåker arbeidstakernes sosiale interaksjonsmønstre. Ulike teknologiske innretninger kan registrere arbeidernes stemmeleie, ansiktsuttrykk, kroppsspråk, hvor mye de henholdsvis snakker og lytter i en samtale, og hva de sier. Noen selskaper har til og med begynt å microchippe sine ansatte. Det svenske selskapet Epicenter for eksempel, implanterer microchipper på størrelse med et riskorn i arbeidstakernes hender. Det samme har det amerikanske teknologiselskapet Three Square Market. Enn så lenge er det frivillig.

Retten til å være menneske

Selskapene vet alt om menneskene som jobber for dem, men arbeidstakerne har ingen kontroll over hvilke overvåkningsteknologier som brukes på dem, hvilke data de samler inn og hva disse dataene brukes til. I følge UNI Global finnes det ingen lover som spesifikt beskytter data som blir samlet inn om oss når vi jobber. Arbeidstakeres data er fritt vilt. Snart vil selskapene ha så mange datapunkter om deg så du ikke lenger teller, sier Christina Colclough fra fagforeningsnettverket UNI Global. «Du vil bli objektivisert, kodifisert og sett, manipulert og formet slik. Dette er ikke science fiction eller en omskriving av Black Mirror».

Men denne utviklingen er ikke forutbestemt og uunngåelig. Hvilke teknologier som utvikles og hvordan de brukes er resultat av menneskers beslutninger og av politiske, sosiale og økonomiske trender. Som et alternativ til dagens modell der de store teknologiselskapene har full kontroll og eierskap over data som samles inn om arbeidstakerne, foreslår UNI Global at fagforeninger oppretter egne datafond bygget av og for fagforeninger for å beskytte arbeidstakeres rettigheter og fremme et anstendig arbeidsliv. UnionTech er demokratisk og etisk forvaltning av data, der arbeidstakerne og deres fagforeninger selv eier dataene som samles inn om dem når de jobber, og selv bestemmer hvilke data som skal samles inn om dem, hvor dataene skal lagres, hva de skal brukes til og hvem de vil dele dem med. «Vi må forsvare retten til å være menneske i det digitale samfunnet», sier Colclough.