Opprop for reform av Verdens handelsorganisasjon

Over 200 organisasjoner fra 67 land krever:

«Vi må endre WTO fundamentalt: WTOs egen politikk har skapt dens eksistensielle krise, COVID-19-pandemien har kun forsterket den»

22. april:

Kjære statsoverhoder,

Det hyperglobaliserte handelsregimet, investeringsnettverkene og produksjonskjedene som verdens handelsorganisasjon (WTO) har fremmet og implementert i løpet av sitt 25 år lange liv står i dag på sammenbruddets rand. COVID-19-pandemien har demonstrert hvordan WTO-modellen forverrer økonomisk usikkerhet, ulikhet og ustabilitet. Et legitimt globalt regelverk for handel må stå for forbedring av livsvilkår, helse og livskvalitet for mennesker over hele verden, samt klodens langsiktige bærekraft. WTO-systemet har ikke levd opp til disse standardene: Det var aldri egnet til dette formålet, og det er helt klart utilstrekkelig i dag.

Denne erkjennelsen kommer på et tidspunkt hvor WTO står overfor en eksistensiell krise. Denne krisen kommer av at organisasjonen ikke bare har mislykkes i å forbedre folks liv, men faktisk har gjort betydelig skade i mange land gjennom å delegere makt til legemiddelfirmaer, ‹agribusiness›, finansielle- og næringslivets særinteresser i rike land på bekostning av arbeidere i både rike og fattige land. Videre har organisasjonens forhandlings-og sanksjoneringsfunksjoner blitt paralysert gjennom indre splittelser, noe som ble tydeliggjort av WTOs forrige generalsekretærs tidlige avgang.

Vi, de underskrevne fagforeninger, klimaaktivister, forbrukergrupper og andre organisasjoner, etterspør en grunnleggende endring av WTO i henhold til et nytt rammeverk for internasjonal handel tilpasset det tjueførste århundre – et som setter mennesker og miljø høyest.

Dette kravet er ikke nytt. Som vi spådde allerede i 1995, har WTO etablert regler for verdensøkonomien som først og fremst tjener store transnasjonale bedrifter på bekostning av nasjonale og lokale økonomier, arbeidere, jordbrukere, urfolk, folkehelse- og trygghet, og miljøet. I mangel av en felles minstestandard for arbeidsrett har internasjonal konkurranse presset ned lønninger og ledet til en utbredelse av prekariært arbeid. Klimakrisa, nedbygging av naturmangfoldet og fattigdomskriser har blitt ignorert, og nødvendige tilpasninger har blitt utelukket av ulike handelsregler. På samme vis har den veldokumenterte økningen i økonomisk ulikhet mellom (og innad i) land blitt neglisjert, fordi nasjonale myndigheter har blitt nektet å ta i bruk nødvendige politiske verktøy for å fremme nasjonal sosialpolitikk og begrense hyperglobaliseringens negative virkninger.

I dag ser vi hvordan de dypt forankrede men sårbare produksjonskjedene WTOs handelsregime har fremmet i de siste tiårene har undergravd lands evne til å forebygge spredningen av COVID-19. Mange land er ute av stand til å produsere eller rekvirere munnbind, testutstyr, ventilatorer, medisiner, vaksiner og annet behandlingsutstyr. Dette fordi WTO i løpet av sin eksistens har prioritert de store firmaenes krav om mer konsentrert global produksjon for slik å maksimere profitten, og derfor har ulovliggjort nasjonale tiltak ment å sikre lokal produksjonskapasitet og mangfold i tilbydere av importvarer. WTOs regler for intellektuell eiendom for legemidler, som er designet for å maksimere legemiddelfirmaenes profitt på bekostning av folkehelsa, har drevet opp prisene på medisinsk utstyr som er nødvendig for å bekjempe COVID-19. Dette utgjør en betydelig begrensning for lik tilgang til vaksiner og behandlingsutstyr i mange land.

WTO selv er i ferd med å gå i oppløsning. Den forrige generalsekretæren avtrådte brått sin stilling i 2020. Organisasjonens tvisteløsningssystem, hvor domstolene ofte har truet med handelssanksjoner om ikke nasjonale myndigheter endrer på legitime tiltak ment å fremme folkehelse, utvikling, miljøvern og motarbeidet klimakrisa, ble satt ut av spill i slutten av 2019. Organisasjonens funksjon som forhandlingsarena har slitt helt siden dens første forsøk på å lansere en ny forhandlingsrunde på organisasjonens ministermøte i Seattle i 1999. Utviklingslandenes felles krav har blitt ignorert, men det har også rike lands forsøk på å tvinge gjennom tiltak flertallet har motsatt seg. Deretter ble den såkalte Doha Round, som angivelig angikk utvikling, lansert i 2001, på bakgrunn av det påståtte behovet for samhold i kjølvannet av terrorangrepet på tvillingtårnene i USA. Utviklingsland ble da lovet at handelsregimet ville bli lagt opp på en slik måte at utvikling ville bli satt i sentrum, men de siste tjue årene har likevel de samme handelsnormene som flertallet av medlemslandene er mot blitt prioritert, og utviklingsfokuset har blitt satt til side.

I lys av WTOs mislykkede forhandlingsarena har rike land tatt i bruk multilaterale forhandlinger for å utarbeide nye regler som prioritiserer bedriftenes profitt og interesser. Disse reglene har møtt kraftig motstand hver gang de har blitt fremmet – både nasjonalt og i WTO – og den utbredte motstanden er enda et tegn på at dagens handelsparadigme mangler demokratisk legitimitet. Planene for både “Trade in Services”-avtalen (TiSA) og “Transatlantic Trade and Investment Partnership”-avtalen (TTIP) kollapset fullstendig; “Trans-Pacific Partnership”-avtalen (TPP) var ute av stand til å oppnå flertall et år etter at den var blitt underskrevet, og USA forble derfor utenfor avtalen; og India trakk seg ut av “Regional Comprehensive Economic Partnership”-avtalen (RCEP) i November 2019 – og det finnes mange flere eksempler.

Istedenfor å lære fra disse feilene, eller engang erkjenne avstanden mellom WTOs storslagne løfter og dagens virkelighet, har mektige særinteresser i WTO kjørt på med mer av det samme. Slik som en som kun eier en hammer ikke ser annet enn spikre, har WTOs svar til COVID-19 vært å holde fast ved, endog å utvide, den selvsamme liberaliseringspolitikken – inkludert en fullstendig kontraproduktiv nulltariffsavtale for behandlingutstyr for COVID-19. Under pandemien har forhandlingene om ytterligere regler for å begrense muligheten til nasjonal regulering av tjenestesektoren fortsatt, på samme tid som internasjonal konsentrering av tjenestebedrifter har vist seg å presentere en betydelig barriere mot hurtig og kostnadseffektiv anskaffelse og distribusjon av viktige varer. Forhandlinger med mål om å begrense regulering og kontroll av utenlandsk investering foregår fortsatt, på tross av det åpenbare behovet for større mangfold i produksjon av beskyttelsesutstyr og medisiner. Forhandlinger som vil gi teknologigigantene større kontroll over borgeres data, og større makt i den digitale økonomien, fortsetter i en tid hvor både folket og myndighetene krever klare begrensninger av teknologigigantenes kontroll over persondata – til tross for at flertallet i WTO har avvist forslaget om en ny datahandelsavtale.

WTOs mislykkethet kan ikke lenger ignoreres. Den opprinnelige internasjonale handelsorganisasjonen ITO (International Trade Organization), som ble grunnlagt i 1948 i kjølvannet av andre verdenskrigs grusomheter, fokuserte på å oppnå full sysselsetting, begrense konsentrasjon av store bedrifter, fremme rettferdig handel, beskytte arbeidere og utarbeide standarder som skulle sikre at valutaendringer og lignende tiltak ikke gikk utover internasjonal handel. En slik visjon for et regelbundet globalt handelssystem – oppdatert for å kunne forebygge klimakrisa, systemisk ulikhet og teknologigigantenes økonomiske makt – forblir oppnåelig, men kun hvis landene oppnår enighet om at handelsregler er ment å tjene folket, ikke de globale storbedriftene.

Valget står ikke mellom status quo og ingen handel overhode. Det er kun en stråmann fremmet av de som ønsker at ting skal forbli som de er. Det er endringer i emning. Spørsmålet er hva slags multilateralt rammeverk vi trenger for å skape et inkluderende globalt handelssystem som kan fremme bærekraft, menneskerettigheter og velstand for alle, og fordele fordelene av utvidet handel til folk flest – samtidig som nasjonale myndigheter beholder det nødvendige handlingsrommet som trengs for å fremme offentlige interesser på det nasjonale plan. Et eksempel på et sånt rammeverk er Geneva-prinsippene for en global grønn ny deal .

Vi ber om at dagens nasjonale regjeringer vil ta i bruk muligheten for fundamental endring vi i dag befinner oss i.

Internasjonale og regionale organisasjoner

ActionAid International Africa Development Interchange Network (ADIN) Alternative Information & Development Centre (AIDC) Americas Program/MX Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC Arab NGO Network for Development (ANND) Association des femmes Educatrices pour la promotion des droits HUMAINS Caribbean Policy Development Center (CPDC) Center for International Environmental Law Centre du Commerce International Pour le Développement (CECIDE) Compassion in World Farming Council of Africa – Conseil de l’Afrique CRASH (Coalition for Research and Action for Social Justice and Human Dignity) DAWN (Development Alternatives with Women for a New Era) Education Intrnational Foodwatch international Friends of the Earth International Greenpeace Gret IndustriALL Global Union International Transport Workers’ Federation (ITF) ITUC IUF/UITA/IUL Observatorio de la riqueza padre Pedro Arrupe Ong MEC Ong-Lutte Contre la Migration Clandestine Pacific Network on Globalisation (PANG) PIANGO Public Services International (PSI) Réseau Foi & Justice Afrique Europe antenne France SOL (Alternatives agroécologiques et solidaires) Stop TiSA – Genève Tchad Agir Pour l’Environnement (TCHAPE) The United Methodist Church – General Board of Chu Third Word Network-Africa (TWN-Africa) Trade Collective UNICOM Wellbeing Economy Alliance (WEAll)

Nasjonale organisasjoner