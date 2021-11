Ny podcast fra Attac og Manifest

Attac-leder Hege Skarrud og utreder hos Manifest Analyse, Jonas Algers, har slått seg sammen for å lage podcasten «Hvilken dag er din dommedag?».

– Vi har savnet en podkast som evner å se hvordan økonomien i dag henger sammen med klima- og naturmangfoldskrisa, på en morsom og lavterskel måte. Så da lagde vi den sjæl, sier skaperne. Podkasten «Hvilken dag er din dommedag» ble til da IPCC sin seneste rapport ble diskutert over et noen øl en varm september-kveld tidligere i år. Skaperne og vertene er samfunnsøkonom og utreder i Manifest Tankesmie, Jonas Algers, og politisk økonom og leder i Attac Norge, Hege Skarrud.

– Alle bruker podkaster både til å lære seg noe nytt, og for å ha noe å underholde seg med på verdens saktegående reise utfor stupet, sier Algers.

– Galgenhumor er jo et av de viktigste verktøyene for å takle livets gang. Et perfekt virkemiddel i møte med en realitet hvor de fleste piler peker feil vei og det gjøres så mye idiotisk for å prøve og fikse det – nettopp fordi folk er blinde for det økonomiske systemet som ligger til grunn, fortsetter Skarrud.

Programlederne håper de har klart å lage en podkast som unge, som lever med tyngden av at verden går i helt feil retning, kan lytte til for å få dyptgående og aktuelle kommentarer på økonomisk politikk. – På menyen for lytterne står et nytt blikk på viktige saker som vi ser ofte mangler, sier skaperne.

Algers og Skarrud vil lage en podkast som vurderer makt, økonomi, politikk og økologi i sin helhet. De betegner seg selv som “kapitalismens ytterste kritikere” i podkasten. Det forstår de at kan provosere noen.

– Vi – og mange andre – har sett oss lei på at det ukritisk trekkes fram siloløsninger som forsterker den eksistensielle krisa vi står midt i. Ved å ta på oss brillene som forstår at det ligger et økonomisk system til grunn for de fleste politiske vedtak i vår tid, skal vi klare å avdekke hva som er dårlige løsninger og hvorfor, lover Skarrud.

De garanterer likevel at det skal komme flere forslag til løsninger. – Vi jobber jo med politikkutvikling hver eneste dag. Jeg jobber med omstillingspolitikk her i Norge, og Hege jobber med globale økonomiske spørsmål, påpeker Algers.

– Ved å gå i dybden med humor og selvironi skal vi se forbi abstraksjoner som “handelsbalanse”, “teknologiutvikling”, “vekst”, og “grønn” for å finne ut av hvordan omstillingen kan bli mulig, hvordan kapitalismen forverrer klimakrisen, og sjekke ut staten og selskapenes tannhjul og muttere, fortsetter Algers.

De lover en rekke sleivspark. – Det er vanskelig å ikke gå etter de fleste når en kritiserer hele fundamentet de fleste handlinger springer ut av.

Podkasten ser blant annet på globale og nasjonale milliardærers “klimakamp”, storselskapers maktovertakelse i miljøkampen, Norges feilede industripolitikk som undergraver “grønn omstilling” og at mainstream økonomi gang på gang feiler i å vri oss ut av verdens undergang.

– Det er på tide å sette miljøskapet på plass en gang for alle. Det er jo ikke beint lite å ta tak i, så vi ber folk komme med innspill om de har innspill til tyrer som må tas ved hornene, avslutter Algers og Skarrud.

Første episode

Andre episode