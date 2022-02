Valgkomiteen ønsker innspill

Valgkomiteen i Attac Norge ønsker innspill på kandidater til styret for landsmøteperioden 2022 – 2023

Attac Norge avholder sitt landsmøte 26.-27. mars 2022, og skal i den anledning velge et nytt styre. Valgkomiteen ønsker derfor innspill på kandidater til styret.

Attac er en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for en demokratisk forankret økonomi. Attac kjemper for en sterk regulering av den internasjonale finanssektoren, særlig gjennom finansskatt og avskaffelse av skatteparadisene. Vi jobber for verdenshandel som setter miljø, menneskerettigheter og sosiale rettigheter foran profitt, og for et rettferdig internasjonalt gjeldssystem.

Attac Norge er en solidaritetsbevegelse i ordets opprinnelige forstand. Solidaritet handler om felles interesser, ikke om veldedighet. Vi kobler sosiale kamper her hjemme med kamper som foregår i andre deler av verden. Selv om de får ulikt inntrykk fra sted til sted, så er det de samme systemene vi kjemper mot. Det er kamp mot sosial ulikhet og for demokratisk kontroll over samfunnet.

Du kan finne mer informasjon om Attac og vårt arbeid her

Forventningene til styret/styremedlemmene er blant annet at de:

Delta på styremøter, arrangere kampanjer, debatter eller konferanser.

Velger deg et spesifikt politisk område blant Attacs kjernesaker som du engasjerer deg i og følger spesielt nøye med på.

Representerer Attac ved forskjellige anledninger og sprer informasjon om organisasjonen, samt verver medlemmer.

Holde kontakt med den internasjonale Attac-bevegelsen, og informere om Attac Norges virksomhet i internasjonale fora.

Følger med og deltar aktivt i relevante tema i media, samt på sosiale media.

Følger opp lokallag og arbeidsgrupper.

Ordinært styrearbeid, herunder oppfølging av budsjett, følge opp landsmøtevedtak, ansettelses- og arbeidsgiveransvar for tilsatte i organisasjonen m.m.

Styret i Attac Norge er et arbeidende styre. Vi trenger styremedlemmer som ønsker å ta i et tak, og som er beredt til å legge inn tid og innsats. I tillegg er det mulig å bidra faglig gjennom en av de fire arbeidsgruppene nedsatt av styret (finans, handel, miljø og digital økonomi).

Innspill på kandidater sendes inn skjemaet under innen midnatt søndag 13. februar 2022.

Med kameratslig hilsen

Attac Norges valgkomité