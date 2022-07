Ledig stilling: Organisasjonssekretær (daglig leder)

Attac Norge søker ny Organisasjonssekretær (daglig leder) i 100% fast stilling fra 1. november Søknadsfrist 9. august.

Vi søker en interessert og oppmerksom person som ny Organisasjonssekretær. Dette er en perfekt stilling for deg som liker å jobbe med organisasjonsdrift, frivillighet og en rettferdig global økonomi!

I Attac Norge jobber du tett med organisasjonens øverste leder og sammen med sekretariatet. Organisasjonssekretærens viktigste oppgave er å kontinuerlig sikre god drift av organisasjonen, løse store og små administrative oppgaver og lede organisasjonens sekretariat.

Arbeidsoppgaver:

Overordnet ansvar for drift av Attac Norges kontor og administrasjon

Personalansvar for sekretariatets ansatte

Registrert daglig leder i Brønnøysund

Drifts-, økonomi/forvaltningsansvar

Følge opp prosjekter og støtteordninger, inkludert Norads informasjonsstøtte.

Forberede organisasjonens møter, inkludert styremøter og landsmøte, sammen med tillitsvalgte.

Medansvar for oppfølgingen av medlemmer, lokallag og frivillig aktivitet.

Kvalifikasjoner

Relevant høyere utdanning. Relevant frivillig- eller arbeidserfaring kan kompensere for dette.

Erfaring fra organisasjonsarbeid og frivillig aktivitet

Kunnskap om økonomistyring

Ledererfaring

Kjennskap til Excel

Egenskaper:

Du er strategisk, strukturert og har gode lederegenskaper

Handlekraftig og beslutningsdyktig

Ansvarsbevisst

Samarbeids- og løsningsorientert

Serviceorientert

Interesse for Attacs tematiske områder

Det er en fordel med kjennskap til norsk sivilsamfunn, politiske miljøer og organisasjonsliv

Søker må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Gode samarbeidsevner og en selvstendig og ryddig arbeidsstil er en forutsetning.

Stillingen lyses ut i en stillingsprosent på 100%. Noe kvelds- og helgearbeid må påberegnes i perioder, inkludert månedlige styremøter på kveldstid.

Attac Norge følger tariffavtale mellom Handel og Kontor og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF). Lønn settes ved oppstart mellom 415 000-448 000 kr, men øker i takt med ansiennitet.

Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Søknadsfrist 9. august. Ønsket oppstart er 1. november.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Organisasjonssekretær i Attac, Håvard Skogerbø, på telefon 400 96 772 eller epost og attac@attac.no.

Søknad og CV sendes innen utgangen av 9. august til attac@attac.no. Attester og referanser vil først bli etterspurt ved et eventuelt intervju.

Samtykke: Ved innsendelse av søknad og CV ber vi deg oppgi samtykke til eller reservasjon mot at vi kan beholde opplysninger om deg inntil ett år etter innsendt søknad.

Om arbeidsgiveren

Attac Norge er en partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for en global rettferdig og bærekraftig økonomi. Organisasjonens viktigste satsingsområder er for tiden demokratiseri og bærekraft i handelsavtaler, hvordan demokratisere den digitale økonomien og å belyse problemer ved at finansmarkedene har inngående makt over natur og mat.

Attacs kontor er lokalisert sentralt i Oslo og er en del av Frivillighetshuset på Tøyen. På kontoret er vi for tiden to fulltidsansatte og politisk leder i åremålsstilling og to deltidsansatte. Vårt styre består av frivillige aktivister og møtes månedlig. Attac Norge er en del av det internasjonale Attac-nettverket og samarbeider med en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner i Norge og internasjonalt. Attac er en del av et hyggelig kontorfellesskap bestående av flere sivilsamfunnsorganisasjoner.