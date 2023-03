Velkommen til det digitale Gilead

Den konsekvente nedprioriteringen av livmor- og kvinnehelse gir et kunnskapsvakuum hvor vi selv har ansvar for å finne informasjon om egen helse på nett. Men hver gang du bruker internett, mobilapper eller dingser som er kobla til internett samles det informasjon om deg – og denne informasjonen er til salgs.

Søkeordene du bruker når du prøver å finne ut hvor normalt det egentlig er å ha så infernalsk vondt hver gang du har mensen blir kobla med at du nettopp kjøpte ibux på et nettapotek. Informasjon fra mensappen om hvor du er i syklusen blir kobla med at du nettopp var innom helsestasjonen for kjønn og seksualitet. Facebook, Google, Apple, Amazon og de andre teknologigigantene samler så mye informasjon som de kan, så de kan forutsi syklusen din, om du er eller prøver å bli gravid, om du mottar eller ønsker kjønnsbekreftende hormonbehandling.

«Hva så,» tenker du kanskje. At techbros i Silicon Valley vil vite når du har eggløsning er ikke på topplista over prioriteringene dine.

«Hva så,» tenker du kanskje. At techbros i Silicon Valley vil vite når du har eggløsning er ikke på topplista over prioriteringene dine. Men visste du at denne informasjonen er til salgs, og at de største forbrukerne av posisjonsdata fra mobilbruk er stater som har forbudt abort? Gjennom såkalt geofence-ransaking kan myndigheter i disse statene kreve hvilke mobilenheter som var i et gitt område på et gitt tidspunkt. Fra 2018-2020 utleverte Google data til 5764 slike ransakinger i de amerikanske statene som forbød abort da Roe v. Wade falt.

At amerikanske stater bruker posisjonsdata for å kunne straffeforfølge de som tar eller hjelper andre å ta abort er bare toppen av isfjellet. Selv om både Google og Apple lover på tro og ære at de ikke skal selge denne typen data, vil det være naivt å stole på dette. I en tid hvor stadig flere land og stater forbyr både abort og kjønnsbekreftende behandling, trenger vi et system som ikke er laget for å utnytte oss for mest mulig profitt – et system hvor du eier dine data, hva de skal brukes til og hvem som får se dem. For når helsesystemet svikter og vi må ta helsa i våre egne hender, så trenger vi et system som legger til grunn at data er en felles ressurs som ikke skal selges til høystbydende på bekostning av våre menneskerettigheter.

For å klare dette krever Attac politiske verktøy som legger til rette for en demokratisk digitalisering som forbyr digital overvåkning. Et ukritisk forhold til dagens digitale økonomi basert på overvåkning fører til alvorlige menneskerettighetsbrudd – og på sikt, en digital variant av Gilead, dystopien fra The Handmaids Tale.