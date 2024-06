Må du være på Facebook og Instagram

Mange reagerer på Metas siste stunt med å ville bruke alt innholdet på Facebook og Instagram til å trene sin kunstig intelligensmodell. Flere oppfordrer til å forlate Meta helt, men hva skal du gjøre da?

Slik sier du nei til bruk av dine data hos Meta Logg inn på Facebook-kontoen din og gå til denne siden. Velg land og fyll inn e-postadressen din (den samme som Facebook-kontoen din er registrert på). Fyll inn at du protesterer og skriv en begrunnelse. Det holder å skrive noe som gir mening. Enkelte har nøyd seg med «Jeg liker det ikke», men gode grunner kan være Det er en drastisk endring av brukeravtalen med Facebook

Det er brudd på norsk personvernlovgivning å bruke dine opplysninger på denne måten

Du ønsker ikke å bidra til å utvikle modeller som igjen kan misbrukes

Det ønsker å beholde opphavsretten til det du har lagt og ønsker ikke at det skal gjenbrukes av andre utenfor din kontroll. Hvis du vil kan du legge inn mer informasjon i de siste, valgfrie feltet. Har du en Instagram-konto, logg deg inn på den og fyll ut tilsvarende protestskjema for Instagram. Gjør det samme som med Facebook-skjemaet. For begge skjema, ikke lukk vinduet før du har fått e-posten med en bekreftelsekoden. Fyll inn denne tallkoden i skjemaet. Når du har fyllt ut koden og trykket ok er du ferdig. Dette har selvfølgelig begrenset effekt, det trengs slagkraftige politikere som tør å stå opp mot Meta og andre teknologigiganter. Datatilsynet er i ferd med å presse fram en hasteprosess i hele Europa for å stoppe dette, Metas bruk av våre data på dette viset er ulovlig. Attac støtter dette og alle politikere som tar det alvorlig, uavhengig av hvilket parti de tilhører.

Metas ønske om ta i bruk alles data til å trene sin KI-modell er bare et siste steg i rekken av maktmisbruk fra teknologigigantene. Hele kappløpet om kunstig intelligens, der Meta tar snarveier langt utenfor det som er lov, er bygd på hva finansmarkedet tror kommer til å lønne seg. Det er ikke nødvendigvis lurt for en sosial medieplattform å bruke alle dataene til brukerne for å lage kunstig intelligens, men de gjør det for å holde opp aksjekursene sine slik at finansmarkedet blir fornøyde.

Det trenger ikke være sånn. Du kan velge vekk Meta og andre gigantene, og ta kontrollen selv.

Slik tar du kontrollen

Som privatperson kan du ta i bruk flere alternativer, mens hvis du er en organisasjon, selvstendig næringsdrivene (f.eks. kunster), influencer eller bedrift bør du tenke mer på kontrollen over innholdet ditt.

Vil du ha noe som ikke er styrt av hva investor-kapitalen tror de kan tjene penger på, men noe du kan være med å ha kontrol over selv så anbefaler vi Mastodon til sosiale medier og Signal til meldinger. Det finnes også flere alternativer som vi skriver om lenger ned på siden.

Vil du ha kontroll over innholdet ditt bør du velge strategien som kalles P.O.S.S.E. (Publish on your Own Site, Syndicate Elsewhere). Mange, spesielt influencere, men også små og store bedrifter og organisasjoner har gjort seg avhengig plattformene til teknologigigantene. Det gjør at du ikke har kontroll selv, men må gjøre som plattformene vil. Alt du har laget kan bli slettet ved en feil, du kan bli hacket og miste alt, du kan bli sensurert og utestengt eller selskapene kan endre strategi slik du plutselig ikke når ut til publikummet ditt lenger.

P.O.S.S.E. betyr at alt du lager først og fremst ligger på din egen nettside, eller hvertfall en side der du har full kontroll over innholdet. Det du lager kan du legge ut videre (syndikere) i ulike sosiale medier, på kunst- og bloggplattformer og andre steder der folk vil se det. Det betyr at du alltid har kontroll over hovedkilden, og selvom Meta plutselig sensurer innholdet ditt så er det ikke borte, bare borte fra Facebook og Instagram.

Alternativene: Mastodon

Mastodon er et sosialt medie som ikke er privatisert og monopolisert.

Det klareste alternativet er Mastodon. Mastodon ligner på Twitter slik det så ut før, men det som skiller det ut er at det ikke består av et enkelt nettsted som er eid av ett selskap. Mastodon består av mange nettsteder som snakker sammen. Dette skiller det klart og tydelig fra Facebook, Instagram, Twitter og TikTok. Skal du kommunisere med de som er på disse sosiale mediene, «nå ut til folk», så må du opprette en konto hos det private selskapet som eier «mediet».

Skal du kommunisere med Mastodon-brukere så kan du velge mellom en rekke ulike nettsteder (ofte kalt «instanser»), men kommunisere med alle uavhengig av akkurat hvor du oppretter din konto. Altså er det et sosialt medie som ikke er privatisert og monopolisert.

Flere europeiske myndigheter (EU, Tyskland og Nederland) har opprettet egne Mastodon-nettsteder for å kommunisere med innbyggerne, nettopp fordi det er et sosialt medie der de ikke er underlagt et privat selskap. Også flere mediehus, som tyske ARD, har også opprettet sin egen Mastodon-side.

AttacNorge finner du på også Mastodon. Vi har ikke vår egen Mastodon-instans men du finner oss på snabelen.no. Her kan du opprette din egen konto, det er det største norske Mastodon-nettstedet per i dag. Den er drevet av frivillige og finansiert med donasjoner.

Noen andre alternativer er oslo.town, som er målrettet mot folk som bor i Oslo, samenet.social som er målrettet mot samer og samiskspråklige, fribygda.no som er lett anarkistis og venstreradikal, og social.vivaldi.net som blir drevet av det norske selskapet bak nettleseren Vivaldi. Dette er det eneste norskdrevne Mastodon-nettstedet som ikke er drevet av frivillige, men av et selskap.

Hvilket nettsted du velger er ikke veldig viktig, for du kan kommunisere folk som har konto på alle de andre likevel. På samme måte som med epost, der du kan kommunisere med alle andre som har en epost-adresse. Du kan også flytte kontoen din til et annet sted seinere hvis du vil.

Forskjellen på de ulike Mastodon-stedene er at de har ulikt regelverk for hva slags innhold de tillater. I motsetning til hos Facebook og de andre gigantene som har dårlige betalte arbeidere på Filippinene til å modere postene og der det er nærmest umulig å få kontakt med kundeservice om du blir utestengt, så er det kort vei til moderatorer og administratorer på små Mastodon-steder. Det er opp til siden å blokkere spam og trakassering.

Du kan lese mer om Mastodon og mulighetene på allheimen.no. Her finner du flere alternativer til hvor du kan opprette konto, mange guider og tips til hvordan du kan bruke Mastodon og teknologien bak.

Noen kjappe tips:

Mastodon har ikke en mobil-app, men mange. Det finnes en offisiell app som bare heter Mastodon som kan være grei å starte med, men andre populære er f.eks. Tusky (Android) og Ivory (iOS).

Hvis du vil at Mastodon skal se mer ut som Twitter og være litt mer oversiktlig kan du bruke nettstedet elk.zone. Det er en såkalt «web-app» som betyr at du åpner den i nettleseren din, men må la den få tilgang til kontoen din på samme måte som når du installerer en app på mobilen.

Signal

Et alternativ til Metas Facebook Messenger og WhatsApp er Signal. Signal er verdens sikreste meldingsapp, men veldig enkel å bruke. Du kan installere den på Android og iPhone helt gratis (uten reklame eller overvåkning, helt gratis).

Den minner om Messenger, WhatsApp eller SMS. Du setter opp en konto med telefonnummeret ditt og så kan du sende meldinger til alle andre som har den.

Signal lages og driftes av en ikke-kommersiell stiftelse. Stiftelsen er ledet Meredith Whitaker som i vår fikk pris for sitt arbeid og Attac har oversatt takketalen hennes fordi den så tydelig visste problemet med dagens digitale verden.

Pixelfed, Loops, PeerTube og flere alternativer

Pixelfed, Loops og PeerTube er alternativer til henholdsvis Instagram, TikTok og YouTube. Alle tre bygger på samme teknologi som Mastodon (kalt ActivityPub), så du kan følge Pixelfed-kontoer fra Mastodon og motsatt. Det betyr at det ikke er en sentralisert side eller et selskap som har kontrollen, men at du kan kommunisere på tvers av nettsider, som med Mastodon.

Pixelfed ligner på Instagram, og er laget for å dele bilder. Pixelfed bygger på samme teknologi som Mastodon, så du kan følge Pixelfed-kontoer fra Mastodon og motsatt. Loops er laget av de samme som lager Pixelfed, men minner om TikTok med korte videoer. Det er foreløpig i betaversjon og ikke åpent foralle.

PeerTube er laget for å dele videoer, og er slik et alternativ til YouTube. Det bygger også på samme teknologi som Mastodon, og du kan dermed følge PeerTube-kanaler både fra Mastodon og Pixelfed.

Attac Norge legger ut videoer på en egen PeerTube-konto. Du kan se videoer der på samme måte som på YouTube, men du kan altså abonnere for å få beskjed om nye videoer med f.eks. Mastodon.

Det finnes også flere alternativer bygget på ActivityPub, som gjør at de kan delvis kommunisere med alle som har en Mastodon-konto, eller en konto på tjenestene over. Mobilizion er et alternativ til arrangementer på Facebook. Lemmy og Kbin er alternativer til Reddit. Friendica er et annet alternativ som også har støtte for arrangementer, diskusjoner og bildeposter. Vi har foreløpig ikke konto på noen av disse stedene, men du kan følge vår Mastodon-konto derfra.

Bluesky

Bluesky er et annet alternativ som også ligner på Twitter. Det er opprettet av Jack Dorsey som tidligere var direktør for Twitter. Løftet fra Bluesky er at det skal fungere på samme måte som Mastodon etter hvert, slik at man skal kunne ha mange ulike steder som kan kommunisere med hverandre. Det lever de foreløpig ikke opp til, og er mer sentralisert enn Mastodon. Det finnes desentraliserte steder å opprette konto, men alle er avhengig av Bluesky for å kunne kommunisere med hverandre.

Bluesky er litt mer finpusset i utseendet enn Mastodon, og mange tidligere Twitter-brukere har gått over til det. Tidligere måtte man ha invitasjon for å opprette en konto, men nå kan alle gjøre det. Der Mastodon hovedsaklig drives ikke-kommersielt så er Bluesky et privat firma, og drives med penger fra investorer uten å foreløpig tjene noe særlig penger selv.

Hvis du har konto der kan du følge Attac Norge på attacnorge.bsky.social.

Les mer om: Veien til demokratisk digitalisering

Illustrasjoner:

Liggende Facebook-logo fra Roman Martyniuk fra Unsplash

Mastodon-illustrasjon fra Mastodo