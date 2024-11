Etter tek-gigantene

Et manifest for en ny digital økonomi

Attac Norge har, sammen med over 70 andre organisasjoner tilsluttet seg dette oppropet med en modig visjon for en bedre og mer rettferdig digital verden og ber stater om å investere i digitale fellesgoder. Se den fulle oversikten over tilsluttede sammen med den originale engelske teksten: «Beyond Big Tech: A manifesto for a new digital economy».

Vi, mennesker og organisasjoner fra hele verden, kjemper for en fremtid der den digitale infrastrukturen som ligger til grunn for verdenen vår, tjener mennesker, arbeidsfolk og planeten. Og hvor kreativitet og innovasjon kan blomstre fritt for sentralisert kontroll.

Vi tror på en verden der makten over data og teknologi er desentralisert, omfordelt og demokratisert, i stedet for å være i hendene på ondsinnede teknologimonopoler. Vi tror på en verden der mennesker kan velge mellom et bredt mangfold av digitale verktøy for å utforske og være i kontakt med hverandre, uten å gi avkall på sitt personvern og andre rettigheter. Der vi virkelig får kontrollere og ha tillit til det det vi ser i våre sosiale medier, i stedet for algoritmer som er utviklet for å overvåke, utnytte, opphisse og skape avhengighet.

Det er en verden vi vet er mulig, nødvendig og det haster. Men den kommer ikke bare av seg selv. Det å skape den digitale fremtiden vi alle fortjener, vil kreve en engasjert og målrettet innsats fra statenes side – for å bryte opp de mektige teknologimonopolene, styre den digitale økonomien i en retning som fremmer innovasjon, rettferdig konkurranse og demokratiske verdier, og for å tilby folk reell frihet og valgmuligheter av varer og tjenester som er utformet for å tjene dem, i stedet for å bruke og misbruke dem.

De store teknologi-selskapene har låst oss inne i en trang og forvrengt versjon av den digitale verden som undergraver demokratiene våre og konsentrerer rikdom, samtidig som de forverrer globale skjevheter. Vi må bryte ned teknologigigantenes lukkede systemer som sikrer deres profittmarginer, ikke samfunnets interesser. Det vil frigjøre fremgang, rettferdig konkurranse og innovasjon i en ny digital økonomi – en økonomi som er bygget for å tjene de milliarder av menneskers liv som Internett er vevd av, ikke den lille, mektige gruppen som har tatt de digitale tøylene. Dette vil kreve at statene gjør følgende:

1) Bryt opp teknologigigantene for å skape like vilkår

For å skape forutsetninger for en ny digital økonomi må myndighetene rette seg mot teknologigigantenes strukturelle makt og utjevne konkurransevilkårene slik at alternativer kan spire og utvikle seg. Dette innebærer blant annet

Bryte opp dominerende teknologiselskaper gjennom sterkere håndheving av konkurranselovgivning og ved hjelp av regulering for å iverksette strukturelle oppsplittinger. Forhindre ytterligere sammenslåinger ved å blokkere flere fusjoner og oppkjøp. Kreve at dominerende teknologiselskaper blir mer «interoperable», slik at brukerne fritt kan velge og flytte mellom ulike plattformer og tjenester og for å åpne opp for nye aktører på markedet. Gjøre plattformens anbefalingssystemer mer tilpassbare for brukerne. Skattlegge dominerende teknologiselskaper for å omfordele den enorme profitten de i dag henter ut, for eksempel ved hjelp av skatt på digitale tjenester.

2) Stimulere en ny og rettferdig digital økonomi

Statenes næringspolitikk og -strategier må aktivt fremme et mer åpent og mangfoldig økosystem av digitale tjenester som tjener samfunnsnyttige formål og ikke bare privat profitt. Dette innebærer blant annet

Forplikte seg til betydelige investeringer i offentlig digital infrastruktur basert på fri programvare med åpen kildekode og den digitale allmenningen. Bruke offentlige innkjøp som et virkemiddel for å fremme innføring og utbredelse av åpne og interoperable alternativer til de etablerte Big Tech-aktørene. Etablere og håndheve sterke menneskerettighetsgarantier og rammeverk for ansvarlig styring, også når det gjelder offentlig digital infrastruktur.

Den digitale verden tilhører oss, og verktøyene dens er infrastrukturen for fellesskap og menneskelig tilknytning. Den er for stor og viktig til å overlates til et lite, egennyttig fåtall. Ved å bruke de ovennevnte virkemidlene kan statene gå utover forsøket på å bare lette symptomene på Big Techs maktkonsentrasjon og destruktive forretningsmodeller, og la en bedre og mer rettferdig digital økonomi vokse frem. Vi oppfordrer dem til å begynne med det nå.