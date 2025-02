Reisebrev: europeisk Attac-møte i Roma

På årets EAN-møte var vi flere Attac-representanter fra 8 forskjellige europeiske land. Hva har vi til felles, og hva kan vi lære av hverandre?

24.-26. januar deltok to av oss fra Attac Norge på det europeiske Attac-nettverksmøtet (EAN). I år ble årets første møte arrangert i Italia! Vi møtte flere representanter som kom fra Tyskland, Spania, Italia, Frankrike, Belgia, Østerrike, og England (Global Justice Now). Vi pleier å møtes to ganger i året for kunnskap- og erfaringsutveksling. For egen del, var det en god påminnelse om hvor etablert Attac-bevegelsen faktisk er internasjonalt, da det kan føles ut som den progressive venstresiden ellers har gått i hi.

I år fyller Attac hele 25 år flere steder i Europa! Det skal dermed feires med festivaler og folkefest, bl.a. i Østerrike og Spania. Ellers arrangeres det sommerskoler fast i flere land. Attac Østerrike er i gang med å planlegge en større fagfestival med workshops og aktivisme for å feire jubileet vårt i Vienna i juni. Vi gleder oss til å dra, og inviterer alle Attac-aktivister med oss (løpende oppdateringer kommer).

For å begynne med starten:

Attac ble etablert som en internasjonal bevegelse på starten av 2000-tallet. Vi ble til som konsekvens av en artikkel i Le Monde: Disarming the Markets, og som et resultat av folk tok til motmæle mot avmakt fra markedsliberalismen og internasjonale ordninger tilsynelatende utenfor egen kontroll. (Dette spesielt i konteksten av usikre internasjonale handelsavtaler, som TTIP, TISA og turbulensen med WTO.) I dag snakkes ikke nødvendigvis handel like aktivt om (sett bortsett fra de stadige påpekelsene om Trump i det norske mediebildet). Selv om handelspolitikk ikke til like stor grad vektlegges gjennom dagsorden, holder vi stø kurs i arbeidet vårt. Som en påminnelse til nye og gamle lesere:

For klima- og skatterettferdighet, mer rettferdig global handelspolitikk, og en finans som kommer folk og miljø til gode, gjennom merdemokratisering av økonomien.

Slagordet til Attac er som kjent: En annen verden er mulig! Alternativ og kritisk tenkning som oppmuntrer til forestillingsevne om at ting faktisk kan være annerledes, er en grunnsten i organisasjonen og bevegelsen. Med sterke høyrekrefter politisk, har vi alle til felles å oppleve sterk motvind, frafallende medlemmer og varierende tilgang på ressurser. Men også mangel på aktivismemobilisering på lik linje som var vanligere tidligere. Det skal også påpekes at vi er en organisasjon som jobber opp mot både internasjonal politikk og klima, som visstnok også er organisasjonene som per dagsdato opplever størst motgang.

hva har vi til felles? – og hva kan vi lære av hverandre?

Overvåkningskapitalisme?

Styrken til Attac er evnen til å tenke helhetlig og se de større sammenhengene. Klima, finans og teknologi – hvordan påvirker de hverandre? Hvordan «trickler» internasjonale handelsavtaler ned på folk? Hva er de utløsende mekanismene for at utviklingen «bare fortsetter»? Hvem vinner, hvem taper, og hva står egentlig på spill?

Teknologi er alt for viktig for å overlate den til big tech

Vi i Attac-Norge er den eneste Attac-organiseringen som hittil fokuserer såpass mye på demokratisk digitalisering og som har en faggruppe på dette. Selv om alle de andre i EAN fatter stor interesse for de lumske «teknoføydalistene» og problemene vi står overfor, har de ikke fokusert på dette frem til nå. Dette året skal vi derfor kursere Attac’ere om hvordan teknologi underbygger spørsmål i politisk økonomi, politisk økologi, og maktstrukturer; Alternativer, strategier og kommunikasjonsarbeid. Mer om dette senere.

Attac er ikke etablert i Nederland, men SOMO (the Centre for Research on Multinational Corporations) er definitivt i bakgården vår. Denne illustrasjonen er fra SOMOs strategidokument. De erkjenner også viktigheten av å kjempe mot eierskapsstrukturene til big tech. Under møtet fikk vi høre om SOMOs nyeste forskning og innblikk i aksjemarkedet; Hvor mye av pensjonssparepenger som går til private lommer, snarere enn det grønne skiftet… (Tips: Nettsiden til SOMO er en stor ressurs for å lære mer om eierskapsstrukturer og multinasjonale selskap)

Økonomien er alt for viktig for å overlate den til økonomene

Attac Italia initierte et forslag om å tilrettelegge for en ny internasjonal kampanje for å synliggjøre hvordan økologiske overtramp, naturens tålegrenser, økonomisk gjeld, urettferdighet og finans, henger sammen. Dette ser vi frem til å bli med på og mobilisere til senere i år. Oxfam Italia holdt et foredrag og lærte oss litt om vellykkede kampanjer og kommunikasjonsarbeid om fagtunge aspekter ved skatterettferdighet. I Norge er vi del av, og samarbeider med, SLUG – de er en stor ressurs på nettopp dette.

For å parafrasere en representant fra Tyskland, «Fredsbevegelser fremstår irrelevante under fredsperioder, men får heller ingenting til når det først er krig.» Internasjonalt tilrettelegger vi nå for en felles plattform som samler alt Attac foretar seg i de ulike landene på ett sted.

mening og avmakt

Det er lett å føle på avmakt i alt som ikke fungerer: klima- og biodiversitetskrisa, krig og elendighet, ødeleggelsen og nedbyggingen av natur, kortsiktig politisk tenkning, profittjag, økende forskjeller, fremveksten av ytre høyre… For å nevne noe. Symbolet vårt er det i den kontekst fint å minnes om: Vi er – og jobber for – majoriteten.

Don’t panic, organize

Opp i alt er det viktig å minne oss selv på det som er meningsfullt og givende. Meningsfull endring skapes tross alt i fellesskap. I mars har Attac årsmøte og åpner opp for nye styremedlemmer og nye engasjement generelt! Ikke nøl med å nå ut til oss; Vi er tross alt bare en gjeng med folk som synes rettferdighet, og samfunnsutvikling og sånn, er sabla viktig.