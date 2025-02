Attac Norge søker ny Organisasjonssekretær (100% stilling)

Vi søker nå en engasjert og strukturert organisasjonssekretær i fast 100 % stilling. Stillingen passer for deg som synes det er givende å jobbe med organisasjonsdrift, frivillighet og global politisk økonomi. Som organisasjonssekretær blir du en del av sekretariatet og samarbeider tett med organisasjonens øverste leder. Stillingens hovedansvar er å sørge for god administrativ drift av organisasjonen, samt legge til rette for aktivister og frivilliges arbeid. Du vil jobbe tett med styret og fungere som en lederstøtte for deres arbeid.

Hvis du ønsker deg en variert arbeidshverdag, med spennende problemstillinger og hyggelige samarbeidspartnere, bør du søke hos oss!

Arbeidsoppgaver:

Overordnet ansvar for drift av Attac Norges kontor og administrasjon

Personalansvar for sekretariatets ansatte

Stå som registrert daglig leder i Brønnøysundregisteret

Budsjett- og regnskapsansvar

Følge opp prosjekter og støtteordninger, inkludert Norads informasjonsstøtte

Forberede organisasjonens møter, inkludert styremøter og landsmøte, sammen med tillitsvalgte i styret

Medansvar for oppfølgingen av medlemmer, lokallag og kommunikasjonsarbeid.

Noe kvelds- og helgearbeid må påberegnes i perioder, inkludert månedlige styremøter på kveldstid.



Kvalifikasjoner

Relevant høyere utdanning. Relevant frivillig- eller arbeidserfaring kan kompensere for utdanning.

Erfaring med arbeid i frivillige organisasjoner

Kunnskap om økonomistyring og budsjettarbeid

Erfaring med prosjektledelse og rapportering

Ledererfaring

Erfaring med Microsoft 365

I tillegg er det ønskelig med en eller flere av disse:

Erfaring med søknadsprosesser til prosjektmidler og lignende

Erfaring med oppfølging av CRM-system

Erfaring med strategisk bruk av sosiale medier og digitale kommunikasjonsplattformer

Erfaring med Adobe Creative Cloud-pakken (InDesign, Audition, etc.)

Personlig egenskaper:

Du er strukturert og har gode lederegenskaper

Ansvarsbevisst, beslutningsdyktig og evner å nå mål du setter deg.

Samarbeids- og løsningsorientert

Søker må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Det er en fordel, men ikke et krav, om du har kjennskap til norsk sivilsamfunn, politiske miljøer og organisasjonsliv.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har interesse for Attacs tematiske områder.

Personlig egnethet vil bli vektlagt og vi oppfordrer deg derfor til å søke selv om du ikke føler du oppfyller alle kravene til kvalifikasjoner og egenskaper. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres særlig til å søke.

Hva får du som ansatt i Attac Norge?

Muligheten til å jobbe med viktige politiske temaer i et svært kunnskapsrikt miljø, bestående av styreleder, kampanjesekretær, aktivister og frivillige.

Lyse og behagelige kontorlokaler i Oslo sentrum, som inngår i et kontorfellesskap med likesinnede sivilsamfunnsorganisasjoner. Her er det mange sosiale sammenkomster og tilgang til kantine.

Lønns- og arbeidstidsbestemmelser gjennom tariffavtale mellom Handel og Kontor og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening. Lønn innplasseres mellom lønnstrinn 33 og 37, med økning i takt med ansiennitet allerede etter ett år.

I tillegg til 5 uker ferie har ansatte i Attac Norge rett til å ta ut inntil 5 inneklemte fridager i løpet av året.

Fleksibilitet i arbeidshverdagen med mulighet for hjemmekontor.

Søknadsfrist 2. mars. Ønsket oppstart: snarest.

Spørsmål om stillingen eller utlysningen kan rettes til Organisasjonssekretær i Attac, Inger Kviseth, på telefon 400 96 772 eller per epost på attac@attac.no.

Søknad og CV sendes innen utgangen av 2. mars til attac@attac.no. Attester og referanser vil først bli etterspurt ved et eventuelt intervju.

Samtykke: Ved innsendelse av søknad og CV ber vi deg oppgi samtykke til eller reservasjon mot at vi kan beholde opplysninger om deg inntil ett år etter innsendt søknad.

Attac Norge er en partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for en rettferdig og bærekraftig global økonomi. Organisasjonens viktigste satsingsområder er for tiden demokrati og bærekraft i internasjonale handelsavtaler, hvordan digitaliseringen av samfunnet kan skje på demokratisk vis, og å belyse problemer ved at finansmarkedene- og institusjoner har inngående makt over natur, mat og mennesker.

Attac Norge er en del av det internasjonale Attac-nettverket og samarbeider med en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner i Norge og internasjonalt.