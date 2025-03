Styrket og fornyet – Attac i en ny tid

De siste årene, spesielt etter pandemien, har det blitt stadig vanligere å høre om krisen i sivilsamfunnsorganisasjoner – enten det gjelder fallende medlemstall, færre aktivister eller de stadig vanskeligere økonomiske forholdene organisasjoner må overleve i.

I mitt verv som Attacs leder de siste to årene har jeg sett at vår største utfordring ligger i behovet for å oppdatere vår organisasjonsstruktur, våre kommunikasjonsevner og måten vi driver aktivisme på i en tid preget av digitalisering, økonomisk usikkerhet og et økonomisk system som dypere enn noen gang påvirker våre etiske verdier. Dette er spesielt krevende for en organisasjon som vår, som kombinerer skarpe analyser av det økonomiske systemet, politisk påvirkningsarbeid og mobilisering.

Derfor har vi i Attac de siste to årene jobbet målrettet med å ta denne diskusjonen på alvor gjennom en omfattende organisasjonsevaluering. Dette arbeidet har resultert i en fornyelse av vår politiske plattform – en plattform som nå er klar for diskusjon og vedtak på vårt kommende landsmøte. Vi har også fornyet måten vi utformer våre arbeidsplaner på, og hvordan vi organiserer oss for å fortsette kampen for et mer rettferdig samfunn.

Og innsatsen har gitt resultater! Vi har snudd den negative trenden og opplever nå en vekst i medlemstallet. Etter en krevende, men nødvendig prosess, står vi i dag sterkere enn på lenge – med en solid aktivistbase og en klarere retning for fremtiden. Å konsolidere denne fornyelsen, inkludert diskusjonen om et mulig navnebytte, vil være blant de viktigste oppgavene på årets landsmøte.

Samtidig har vi ikke lagt politikken på vent. I dag har Attac en tydeligere klimapolitikk, hvor vi blant annet jobber for karbonavgifter som et verktøy for omfordeling av rikdom og en internasjonal ikkespredningsavtale for fossilt brensel. Vi har også satt søkelys på hvordan internasjonal handel og den digitale industrien bidrar til klimakrisen. Det er inspirerende å se at flere politiske partier og organisasjoner nå deler våre forslag og gjør dem til en del av løsningene de kjemper for. På landsmøtet skal vi diskutere veien videre – hvordan vi kan styrke dette arbeidet og ta nye initiativer.

Dette autoritære prosjektet fornekter klimakrisen og bygger på en politikk av ulikhet og død.

Et av våre aller viktigste fokusområder har vært kampen mot den markedsstyrte digitaliseringen og for en demokratisk digitalisering. Til tross for begrensede ressurser har vi, takket være et lag av svært kompetente aktivister, klart å etablere Attac som en sentral stemme i denne debatten. Dagens politiske virkelighet bekrefter hvor viktig denne kampen er: Elon Musk og hans allianse med Trump og MAGA-bevegelsen viser med all tydelighet at digitalisering og kunstig intelligens må utvikles med sterke demokratiske prinsipper i bunnen.

I Attac ser vi det digitale som en ny frontlinje for fagbevegelsen og sosiale bevegelser. Derfor må vi bygge de organisatoriske verktøyene og den kunnskapen som trengs for å skape en bred allianse i sivilsamfunnet – en allianse som kan utfordre teknologigigantenes monopol og sikre Norges digitale suverenitet. Dette blir en av de viktigste debattene på årets landsmøte.

Verden står nå overfor en brutal overgang fra etterkrigstidens geopolitikk til en ny, krigspreget geopolitikk, drevet av et globalt oligarki med fascistiske, nypatriarkalske og transfobiske trekk. Dette autoritære prosjektet fornekter klimakrisen og bygger på en politikk av ulikhet og død. Attac er per definisjon en organisasjon som må ta en sentral rolle i motstanden mot denne utviklingen. Derfor blir det avgjørende at vi på landsmøtet diskuterer hvordan vi forstår den politiske situasjonen, og hvilke skritt vi må ta for å bidra til å bygge en bred antifascistisk front i Norge.

Vi er lærlinger under Vestens tilbakegang, på samme måte som den tidligere arbeiderbevegelsen måtte forstå og bygge alternativer til den voksende kapitalismen for noen hundre år siden. Vi lever i krevende tider, for de fleste er det nå mye enklere å forestille seg verdens undergang enn en annen mer rettferdig, demokratisk og bærekraftig verden, som er nødvendig om vi ønsker å opprettholde livsgrunnlaget vårt på jorda. Dette landsmøtet må ruste organisasjonen vår med skarpere politikk og treffende planer som får Attac i stand til å ta disse avgjørende kampene. Velkommen alle sammen til vårt landsmøte.

Fremtiden ligger fortsatt foran oss – og den former vi sammen!