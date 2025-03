Aksjon for et solidarisk og sosialt skattesystem

Uttalelse vedtatt av Attac Norges 23. ordinære landsmøte 23. mars 2025

Å sammenlikne Trump og Musk med norsk høyreside kan føre den politiske debatten inn på flere blindspor. Men den amerikanske høyresidas politikk med kutt i offentlig sektor, frys av bistandsmidler, reversering av miljøtiltak og reguleringer, kombinert med subsidier og skatteletter for næringslivet, utvider rommet for tilsvarende dreining av den europeiske opinionen.

Europas forventete enorme militære opprustning forutsetter kraftig økonomisk vekst. I en tid med handelskrig og kamp for økt produktivitetsvekst og kapitaltilgang ser vi et kommende «race to the bottom» for skatter og avgifter.

I Norge argumenterer forfatteren av boka «Landet som ble for rikt» for 3-400 milliarder kutt i offentlige utgifter i løpet av én stortingsperiode, samt skattelettelser for «å stimulere til sunn økonomisk vekst». Boka har fått massiv positiv oppmerksomhet. Med en «blind tro» på dogmet om at privat næringsutvikling er den viktigste forutsetningen for all verdiskapning, ser vi framveksten av et tankesett mot skatt og stat, mot «klimahysteri» og bistand.

Flere aksjonsgrupper lobber kraftig for dette synet. Og de vinner oppslutning. Attac er redd for at vi ser begynnelsen på et voldsomt tilbakeslag for klima og natur, omfordeling og solidaritet. Vi vil bidra til en aksjon sammen med alle som kjenner seg igjen i denne virkelighetsbeskrivelsen, for et skattesystem som muliggjør gode liv for alle, ivaretar livsgrunnlaget vårt og tilrettelegger for reell verdiskaping i samfunnet, som motsats til at mer rikdom skal samles på få hender.