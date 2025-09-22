– Vi vet ikke hva som faktisk ligger i avtalen da den ikke enda er offentliggjort. Vi mener det er lite demokratisk at avtaleteksten ikke offentliggjøres før den signeres.

Norge har undertegnet handelsavtalen mellom EFTA og Mercosur-landene og avtalen skal snart behandles på Stortinget. Handelskampanjen, som Attac Norge er en del av, har sendt ut pressemelding om avtalen og problemene med den.

EFTA-landene, Norge, Sveits, Island, Litchenstein, har siden 2017 forhandlet om en handelsavtale med Mercosur-landene: Brasil, Argentina, Paraguay og Uruguay.

Avtalen har som hovedmål å øke handelen mellom landene, noe som vil føre til et høyere press på regnskogen. Det er også bekymring rundt at avtalen ikke tar nok hensyn til urfolks rettigheter.

I Sør-Amerika konkurrerer den sterke agrobusinesssektoren med småbønder og urfolkssamfunn. Vi er bekymret for at handelsavtalen vil øke presset på allerede sårbare økosystemer og bidra til større konsentrasjon av jordeiendom, landran, avskoging og fordrivelse av urfolk og småbønder. Juan Grajales, leder i Latin-Amerikagruppene i Norge

Det er publisert et kort oppsummeringsnotat, her ser vi at det er inkludert et omfattende bærekraftskapittel med noe strengere reguleringer enn kun et forum for diskutere avvik. Det er bra. Men avtalen legger i seg selv opp til at det blir større belastning på blant annet klima, miljø og arbeiderrettigheter.

EU-avtalen, som allerede er signert og offentliggjort, har fått mye kritikk. I denne studien ser vi blant annet at avtalen ikke vil bidra til å sikre at EU når sine klimamål. Ingen uavhengig konsekvensutredning er gjort av EFTA-Mercosur-avtalen, men vi har all grunn til å tro at den vil ligge tett opptil EUs avtale og ha de samme problematiske konsekvensene.

Vi er bekymret for at denne avtalen vil begrense Norges mulighet til å nå sine egne klimamål. Sofie Axelsen Osland, styreleder i Handelskampanjen.

– Vi vet ikke hva som faktisk ligger i avtalen da den ikke enda er offentliggjort. Vi mener det er lite demokratisk at avtaleteksten ikke offentliggjøres før den signeres. Isabelle Auby, generalsekretær i Handelskampanjen

Avtalen skal godkjennes i Stortinget, men her er det kun mulig å forkaste eller godkjenne hele avtalen. Stortinget har foreløpig aldri stemt ned en handelsavtale og vi tviler på at den blir nedstemt i sin helhet.

På regjeringens sider virker det som at de mener at avtalen skal offentliggjøres før regjeringen tar stilling til avtalen. Avtalen er fortsatt ikke offentliggjort, men Cecilie Myrseth er nå i Brasil for å signere avtalen.

