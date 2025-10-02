Big Tech må vekk – en festival for digital motkultur

Dato: 18. oktober 2025. Sted: Hausmania, Oslo. Gratis inngang!
Digitale plattformer og teknologiselskaper spiller en stadig større rolle i livene våre. Vi kommuniserer, arbeider, lærer, kjøper, selger – alt gjennom digitale systemer som ofte er kontrollert av noen få gigantiske selskaper. Denne maktkonsentrasjonen reiser viktige spørsmål:
- Hvem bestemmer egentlig over vår digitale hverdag?
- Hvem kontrollerer den infrastrukturen vi alle er avhengige av?
- Og hvordan kan vi som borgere, brukere og skapere ta den digitale makten tilbake?
Festivalen «Big Tech må vekk» setter søkelyset på nettopp disse spørsmålene. Vårt mål er å gjøre det usynlige i det digitale synlig – og skape et rom for samtale, refleksjon og handling.
Den 18. oktober fyller vi Hausmania i Oslo med:
- Panelsamtaler med forskere, aktivister og samfunnsdebattanter
- Kunstutstilling som utfordrer vår digitale virkelighet
- Foredrag som gir nye perspektiver på teknologi og makt
- Konserter for å runde av dagen med energi og fellesskap
Arrangementet er åpent for alle og har gratis inngang.