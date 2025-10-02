Big Tech må vekk – en festival for digital motkultur

Dato: 18. oktober 2025. Sted: Hausmania, Oslo. Gratis inngang!

Digitale plattformer og teknologiselskaper spiller en stadig større rolle i livene våre. Vi kommuniserer, arbeider, lærer, kjøper, selger – alt gjennom digitale systemer som ofte er kontrollert av noen få gigantiske selskaper. Denne maktkonsentrasjonen reiser viktige spørsmål:

Hvem bestemmer egentlig over vår digitale hverdag?

Hvem kontrollerer den infrastrukturen vi alle er avhengige av?

Og hvordan kan vi som borgere, brukere og skapere ta den digitale makten tilbake?

Festivalen «Big Tech må vekk» setter søkelyset på nettopp disse spørsmålene. Vårt mål er å gjøre det usynlige i det digitale synlig – og skape et rom for samtale, refleksjon og handling.

Den 18. oktober fyller vi Hausmania i Oslo med:

Panelsamtaler med forskere, aktivister og samfunnsdebattanter

med forskere, aktivister og samfunnsdebattanter Kunstutstilling som utfordrer vår digitale virkelighet

som utfordrer vår digitale virkelighet Foredrag som gir nye perspektiver på teknologi og makt

som gir nye perspektiver på teknologi og makt Konserter for å runde av dagen med energi og fellesskap

Arrangementet er åpent for alle og har gratis inngang.