Big Tech må vekk – en festival for digital motkultur

Big Tech må vekk – en festival for digital motkultur

Dato: 18. oktober 2025. Sted: Hausmania, Oslo. Gratis inngang!

Digitale plattformer og teknologiselskaper spiller en stadig større rolle i livene våre. Vi kommuniserer, arbeider, lærer, kjøper, selger – alt gjennom digitale systemer som ofte er kontrollert av noen få gigantiske selskaper. Denne maktkonsentrasjonen reiser viktige spørsmål:

  • Hvem bestemmer egentlig over vår digitale hverdag?
  • Hvem kontrollerer den infrastrukturen vi alle er avhengige av?
  • Og hvordan kan vi som borgere, brukere og skapere ta den digitale makten tilbake?

Festivalen «Big Tech må vekk» setter søkelyset på nettopp disse spørsmålene. Vårt mål er å gjøre det usynlige i det digitale synlig – og skape et rom for samtale, refleksjon og handling.

Den 18. oktober fyller vi Hausmania i Oslo med:

  • Panelsamtaler med forskere, aktivister og samfunnsdebattanter
  • Kunstutstilling som utfordrer vår digitale virkelighet
  • Foredrag som gir nye perspektiver på teknologi og makt
  • Konserter for å runde av dagen med energi og fellesskap

Arrangementet er åpent for alle og har gratis inngang.

