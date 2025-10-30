Stappfullt mot Big Tech

«Big Tech må vekk»-festivalen samlet nærmere 140 mennesker for å snakke og tenke om hvordan og hvorfor vi kan skape en digital verden som ikke er dominert av noen få store selskaper.
En stor gruppe frivillige, med initativtaker Astrid Bragstad Gjelsvik som primus motor, stod bak festivalen.
– Makta til tek-gigantene har helt klart blitt for stor. Vi må kunne se for oss en verden der de mest sentrale digitale plattformene og infrastrukturen vår ivaretar rettigheter som personvern og ytringsfrihet og det finnes demokratisk innflytelse over viktige avgjørelser – i stedet for at dette skal være opp til en håndfull rike og mektige mennesker, sa Astrid til Kode24 før festivalen.
– At så mange dukker opp viser at det er et behov for å ta opp disse temaene. Det er et digitalt tomrom i norsk politikk, som lar tek-gigantene få definisjonsmakten. Når vi møtes og begynner diskusjonen så er det første steg for å ta makten tilbake, sier Diego Marin Rios, leder i Attac Norge om festivalen.
Panelsamtale: Hvorfor må Big Tech vekk?
Performance-kunst:
Alternativer til tek-gigantene i din hverdag:
Innnledning og panelsamtale: Drømmen om internett – et historisk perspektiv:
Panelsamtale: En annen digital verden er mulig!
Konserter:
Frivillig innsats
Festivalen ble gjennomført med store mengder frivillig innsats.
Nytt datafelleskap
Dagen etter festivalen startet også et nytt intiativ for et datafellesskap i Norge. Målet er å erstatte dagens løsninger der vi er avhengige av tek-gigantene for alle våre digitale tjenester. Epost, sosiale media, bilder, chat og fildeling er noe alle har bruk for, men som vi ikke har kontroll over. Det vil datafellesskapet gjøre noe med, ved å lage et fellesskap der man eier tjenestene sammen. Det finnes tilsvarende initiativ i resten av Europa, og danske data.coop er modellen for det norske. En foreløpig nettside for initativet finnes på datakollektivet.no.