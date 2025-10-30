Stappfullt mot Big Tech

«Big Tech må vekk»-festivalen samlet nærmere 140 mennesker for å snakke og tenke om hvordan og hvorfor vi kan skape en digital verden som ikke er dominert av noen få store selskaper.

Jalal Abukhater, forfatter og rettighetsforkjemper i 7amleh, åpnet festivalen med en videoinnledning fra Palestina.

Foto: Knut O. Skaug Astrid Bragstad Gjelsvik var konferansier.

Foto: Knut O. Skaug

En stor gruppe frivillige, med initativtaker Astrid Bragstad Gjelsvik som primus motor, stod bak festivalen.

Big tech må vekk Festivalen foregikk på Hausmania kulturhus i Oslo, lørdag 18. oktober. Attac Norge var hovedarrangør, i samarbeid med Elektronisk Forpost Norge, Hausmania og Hackeriet. Festivalen var støttet av Fritt Ord.

– Makta til tek-gigantene har helt klart blitt for stor. Vi må kunne se for oss en verden der de mest sentrale digitale plattformene og infrastrukturen vår ivaretar rettigheter som personvern og ytringsfrihet og det finnes demokratisk innflytelse over viktige avgjørelser – i stedet for at dette skal være opp til en håndfull rike og mektige mennesker, sa Astrid til Kode24 før festivalen.

– At så mange dukker opp viser at det er et behov for å ta opp disse temaene. Det er et digitalt tomrom i norsk politikk, som lar tek-gigantene få definisjonsmakten. Når vi møtes og begynner diskusjonen så er det første steg for å ta makten tilbake, sier Diego Marin Rios, leder i Attac Norge om festivalen.

Panelsamtale: Hvorfor må Big Tech vekk?

Hege Skarrud ledet debatten om «Hvorfor må Big Tech vekk?» Gerald Folkvord fra Amnesty Norge Forfatter Bår Stenvik Forsker Naomi Lindtvedt Hagen Echzell fra Attac Norge

En fullsatt sal fulgte med på debatten Foto: Knut O. Skaug

Performance-kunst:

Foto: Salve J. Nilsen Performance-stykket «SADIE – the saddest and sexiest zeitgeist» fra scenekunstduoen Kitagawa/Hell utforsket oppmerksomhetsbehov og avhengighet i den digitale verden.

Foto: Knut O. Skaug



Alternativer til tek-gigantene i din hverdag:

Alex var ordstyrer for delen om alternativer. Foto: Salve J. Nilsen Foto: Salve J. Nilsen

Gr8ta oppfordret til å bruke aktivistkalendren dukkopp.no. Foto: Salve J. Nilsen Kristoffer Lislegaard snakket om å promoter seg selv som musiker uten tek-gigantene. Foto: Salve J. Nilsen Erlend slo et slag for ATProto-protokollens anvendelighet

Hagen Echzell introduserte Mastodon og det bredere Fødiverset. (Foto: Knut O. Skaug)

Maja Enes kom i t-skjorte for oslo.town. Foto: Jacob D. Ludvigsen Foto: Salve J. Nilsen Jacob D. Ludvigsen inviterte til å bli med og starte datafellesskap. Foto: Salve J. Nilsen Salve J. Nilsen fortalte om Hackeriet, som også var medarrangø). (Foto: Knut O. Skaug) Mye tid var satt av til å snakke om hvordan vi kan forlate tek-gigantene på egen hånd.

Alternative sosiale medier utenfor tek-gigantene var en viktig del av samtalen, og derfor var det også en stor tavle der alle kunne dele profilene sine og slik få nye digitale venner. (Foto: Salve J. Nilsen)

Innnledning og panelsamtale:

Drømmen om internett – et historisk perspektiv:

Maja Enes innledet om Internetts historie. (Foto: Knut. O Skaug) Aslak Borgersrud i panelet (Foto: Knut O. Skaug) Audun Myhra Bergwitz snakket om nettaktivisme på 00-tallet. (Foto: Knut O. Skaug) Majas innledning og alle paneldebattene ble tatt opp blir tilgjengelig som videoer. (Foto: Salve J. Nilsen) Petter S. Titland ledet debatten. (Foto: Knut O. Skaug)

Foto: Salve J. Nilsen Alle deltakere fikk er Big Tech må vekk-merke som takk for innsatsen (Foto: Knut O. Skaug) Innledningen og paneldebatten om «Hva skjedde med drømmen om internett» åpnet opp for refleksjoner om hvem som bestemmer over nettet og hvordan det har blitt sånn.

Panelsamtale: En annen digital verden er mulig!

En annen digital verden er mulig! avsluttet samtaledelen av festivalen. (Foto: Knut O. Skaug)

Thomas Hansen, styreleder i NUUG (Foto: Knut O. Skaug) Petr Vasilev, forbundssekretær i EL og IT Forbundet. (Foto: Knut O. Skaug) Maja van der Velden, professor ved Institutt for informatikk ved UiO (Foto: Knut O. Skaug) Tom Fredrik Blenning, styremedlem i EFN. (Foto. Knut O. Skaug) Diego Marin Rios ledet debatten. (Foto. Knut O. Skaug)

Konserter:

Rapperen H*nning fikk æren for festivalen. Det var en minikonsert med H*nning som ga Astrid ideen om å lage en festival mot Big Tech. (Foto: Knut O. Skaug)

pusekatter mjaumaju sinna leverte et show langt vekk fra alle forestillinger om at dagens unge vil være «trad wives». (Foto: Knut O. Skaug)

Frivillig innsats

Festivalen ble gjennomført med store mengder frivillig innsats.

Karl Fredrik fra Hackeriet var tekniker. Vegard var frivilig. Erlend fra Attac Oslo var blant de frivillige. «Michi» fra Elektronisk Forpost Norge var blant de frivillige. Foto: Salve J. Nilsen

Før festivalen var det også mye frivillig innsats, her fra trykkeverkstedet onsdag før festivalen. (Foto: Knut O. Skaug)

Nytt datafelleskap

Jacob Ludvigsen har tatt initativ til å starte et nytt alternativ til tek-gigantene, og inviterte festival-deltakerne til å bli med. (Foto: Knut O. Skaug)

Dagen etter festivalen startet også et nytt intiativ for et datafellesskap i Norge. Målet er å erstatte dagens løsninger der vi er avhengige av tek-gigantene for alle våre digitale tjenester. Epost, sosiale media, bilder, chat og fildeling er noe alle har bruk for, men som vi ikke har kontroll over. Det vil datafellesskapet gjøre noe med, ved å lage et fellesskap der man eier tjenestene sammen. Det finnes tilsvarende initiativ i resten av Europa, og danske data.coop er modellen for det norske. En foreløpig nettside for initativet finnes på datakollektivet.no.