Nei til norsk samarbeid med tech-giganten Palantir

Torsdag møter digitaliseringsministeren det amerikanske teknologiselskapet Palantir – Vi advarer mot statlig samarbeid med et selskap som bidrar til folkemord i Palestina og andre dokumenterte menneskerettighetsbrudd. Vi krever stans i samarbeid, uttrekk av oljefondets investeringer i selskapet, at Norge avstår fra å kjøpe Palantirs produkter og tjenester, og at selskapet holdes ansvarlig for sitt bidrag til menneskerettighetsforbrytelser.

Bilde: Fight Back! News

Pressemelding. Oslo, 12.11.2025

Teknologiselskapet Palantir skal torsdag 13. november møte digitaliseringsminister Karianne Tung for å presentere selskapet og dets løsninger innen kunstig intelligens (KI) for offentlig sektor, forsvar, helse, kriseberedskap og droneteknologi. Ministeren har takket ja til møtet som finner sted i Oslo.

Ifølge FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i de okkuperte palestinske områdene (rapport, juli 2025), er Palantir blant selskapene som leverer nøkkeltjenester til Israels krigføring og profiterer på det pågående folkemordet i Palestina. Selskapet har siden 2023 utvidet sin støtte til Israel, og inngikk i januar 2024 et strategisk partnerskap «i solidaritet» med dette landet. Selskapets CEO, Alex Karp, har tidligere uttalt støtte til at Palantirs teknologi brukes av israelske styrker i deres militære kampanjer.

Amnesty International har dokumentert at Palantirs produkter er levert til det israelske forsvaret. Bruken av slike teknologier i en kontekst av ulovlig okkupasjon, apartheid, krigsforbrytelser og folkemord, innebærer ifølge organisasjonen at selskapet også bidrar til alvorlige brudd på folkeretten.

«Flere internasjonale instanser, regjeringer og sivilsamfunnsorganisasjoner har bekreftet at Israel begår folkemord i Palestina og det foreligger tydelige bevis på at Palantir er en sentral bidragsyter i dette. Norge har et ansvar under folkemordskonvensjonen til å forebygge og straffe mulig folkemord og derfor kan norske myndigheter ikke samarbeide med et selskap som aktivt støtter den israelske hæren og okkupasjonen», sier Line Khateeb, leder i Palestinakomiteen i Norge.

Amnesty International har også dokumentert at Palantir har levert KI-verktøy til amerikanske immigrasjonsmyndigheter som muliggjort omfattende masseovervåkning og profilering av mennesker i USA, noe som har rammet migranter og flyktninger i en kontekst der amerikanske myndigheter står bak vilkårlige arrestasjoner, tvungne forsvinninger og massedeportasjoner av utenlandske statsborgere.

«Til tross for omfattende kritikk fra FN, Amnesty og sivilsamfunnsorganisasjoner verden over, har selskapets ledelse ikke vist vilje til å ta ansvar eller gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med internasjonale retningslinjer», sier Frank Conde Tangberg, politisk rådgiver i Amnesty International.

FNs generalsekretær António Guterres har gjentatte ganger advart mot militær bruk av KI og understreket behovet for streng internasjonal regulering – og forbud i enkelte tilfeller. Den anerkjente Bulletin of the Atomic Scientists, som hvert år oppdaterer den såkalte Doomsday Clock, peker i sin siste rapport på at verden aldri har vært nærmere en sivilisasjonstruende katastrofe og for første gang trekker fram militær bruk av KI som en av de tre største truslene mot menneskehetens fremtid, sammen med atomvåpen og klimakrisen.

«Palantir utnytter fraværet av internasjonal KI-regulering til å støtte Israels krigsforbrytelser og bruker palestinere og migranter som prøvekaniner for sine teknologier. Selskapet tjener på folkemord og menneskerettighetsbrudd, og utvikler produkter på bekostning av menneskeliv og folkeretten. Digitaliseringsministeren bør konfrontere Palantir med dette på møtet og avstå fra ethvert samarbeid med selskapet. Vi ønsker ikke en autoritær digitalisering av Norge», sier Diego Marin Rios, leder i Attac Norge.

Derfor ber vi at:

1. Den norske regjeringen stanser alle kjøp av varer og tjenester fra Palantir og ikke inngår nye avtaler.

2. Oljefondet trekker sine investeringer ut av Palantir.

Signert av:

Palestinakomiteen i Norge

Amnesty International

EL og IT Forbundet

SPIRE – Miljø og utviklingsorganisasjon

EFN – Elektronisk Forpost Norge

Tech mot Folkemord

Attac Norge