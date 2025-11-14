Nei til Palantir i Norge

Appell fra styremedlem Vigdis Evang på markeringen mot Palantir 13. november 2025:

Vigdis Evang holdt appell. Foto: Knut O. Skaug

Det virker som om norske politikere nå om dagen har ønsker seg en hestehandel. De vil gi bort etikk i bytte mot mer penger og mer sikkerhet. Forrige taler har gjort det tydelig hvor grov den etiske fallitterklæringen er, når det gjelder selskapet Palantir. Jeg vil snakke om hvorfor det også er taktisk naivt. For den hestehandelen der, det er ikke en deal som ligger på bordet. Vi bytter bort etikken – og det vi får igjen for det, er ikke sikkerhet og velstand, det er økt sårbarhet og tapte muligheter.

Jeg skal si tre ting. To av dem gjelder for alle amerikanske tek-giganter, den tredje spesifikt for Palantir.

Foto: Knut O. Skaug

For det første: norske politikere føler på et stort press for å få til noe som økonomifaget har visst er umulig i mer enn seksti år. De skal få til samme produktivitetsvekst i omsorgssektoren, i barnehager og sykehjem, som vi har hatt i landbruk og industri. Det er umulig. Gi en bonde en traktor, så får han gjort veldig mye mer i løpet av en arbeidsdag. Men det finnes ikke, og det vil aldri finnes, noen maskin vi kan installere i barnehagene for å skifte bleier eller tørke tårer. Vi trenger de ansatte vi trenger, og derkoster det det koster.

Når politikerne føler de må finne en magisk løsning likevel, blir de sårbare for folk som lover dem gull og grønne skoger. Nå er det KI som blir solgt inn som en mirakelkur. Det er det ikke. Ingen vil noensinne utvikle en programvare som lar én sykepleier gjøre jobben til to sykepleiere. Vi trenger ikke løfter om at denne gangen vil teknologien la oss hoppe bukk over den trauste, kjedelige virkeligheten, vi trenger faktiske løsninger på de problemene Norge har, og vi har verken tid eller råd til å gå på nok en smell der norske politikere faller for markedsføringen til amerikanske tek-selskaper, slik det gikk da helsevesenet i Trøndelag kjøpte Helseplattformen av amerikanske Epic Systems.

Samtidig er det ikke slik at Palantirs produkter ikke vil påvirke landet vårt. Dette er poeng nummer to: Når vi blir avhengige av amerikanskeide selskaper for å drifte vår egen infrastruktur, gir vi et stadig mindre demokratisk samfunn stadig mer makt over oss, samtidig som vi går glipp av muligheten til å utvikle våre egne løsninger. Vi gjør oss små, vi gjør oss hjelpeløse, og vi gjør oss sårbare for press fra amerikansk hold.

Til sist, poeng nummer tre: dette er Palantir vi snakker om. Spørsmålet er ikke om ledersjiktet i Palantir ville klart å gjøre motstand mot press fra USAs stadig mer autoritære statsmakt. Nei, Peter Thiel og Alex Karp står i første rekke og heier frem de antidemoraktiske kreftene i Amerika. «Frihet og demokrati lar seg ikke forene,» skrev Thiel, som altså er åpent og uttalt antidemokratisk. Da må vi spørre: Lar selskapet hans seg forene med det norske demokratiet?

La oss heller sikre vår egen uavhengighet, vår digitale suverenitet. La oss utvikle våre egne norske eller europeiske løsninger heller enn å forbli bundet til de amerikanske. Trekk Oljefondet ut, og stans alt samarbeid mellom Palantir og Norge.

Foto: Knut O. Skaug

Amnestys appell

Appell fra Frank Conde Tangberg, politisk rådgiver Amnesty Norge:

God morgen alle sammen.

Vi er her i dag for å gi klar beskjed til norske myndigheter – no deal with Palantir!

Dette er en av Tech-gigantene som gjør at Norges oljefond håver inn penger – penger vi tjener på bekostning av rettighetene til andre mennesker. I dag kommer de hit for å vise seg frem for norske myndigheter.

Frank Conde Tandberg holdt appell under markeringen. Foto: Knut O. Skaug.

Så la meg fortelle dere det Palantir ikke kommer til å fortelle Karianne Tung.

Amnesty International har, i minst fem år, advart Palantir om at de risikerer å bidra til menneskerettighetsbrudd mot asylsøkere, flyktninger og migranter i USA.

Palantir har, siden 2014, levert software, ved navn ICM, til Immigration Customs Enforcement – bedre kjent som ICE.

Under Trumps første presidentperiode ble asylsøkere og migranter ble skilt fra sine familiemedlemmer, utsatt for raid på arbeidsplassen, vilkårlig arrestert og deportert. Palantirs verktøy gjorde det mulig for ICE å identifisere, dele informasjon om, etterforske og spore migranter og asylsøkere, for deretter raide arbeidsplassene deres og arrestere dem.

Vi advarte Palantir om at disse menneskene risikerte å bli tvangsreturnert til land hvor de kunne bli utsatt for alvorlige menneskerettighetsbrudd.

Situasjonen var så ille at selv Palantirs egne ansatte protesterte mot selskapets samarbeid med ICE – men Palantir stod på sitt.

Amnesty spurte selskapet hvilke risikovurderinger som ble gjort og hvilke tiltak som ble gjort for å sikre respekt for menneskerettighetene. Og selv om Palantir svarte på brevet vårt, svarte de ikke på spørsmålene våre.

Spol fem år frem i tid. Donald Trump er igjen president. Og i en kontekst der amerikanske myndigheter vilkårlig arresterer asylsøkere og migranter, utsetter dem for tvungne forsvinninger og foretar massedeportasjoner uten respekt for disse menneskenes rettssikkerhet, så har Palantir oppgradert leveransene til ICE.

Palantir muliggjør automatisert masseovervåkning, profilering og automatiserte trusselvurderinger. Vi frykter også at Palantirs verktøy brukes til å ramme internasjonale studenter – blant annet dem som protesterer for palestineres rettigheter – fordi de ansees å undergrave amerikanske utenrikspolitiske interesser.

Også denne gangen spurte vi om risikovurderinger og tiltak. Heller ikke denne gangen fikk vi svar. Hvorfor? Fordi Palantir ikke tar folks menneskerettigheter på alvor!

Så er det samarbeidet med Israel da …

I januar, i fjor, annonserte Palantir at de hadde forsynt israelske myndigheter med ytterligere verktøy etter oktober 2023. Man inngikk et strategisk partnerskap med det israelske forsvarsdepartementet for å levere teknologi til Israels krigsrelaterte oppdrag.

Palantir leverer produkter som skal styrke det israelske forsvarets trusselvurderinger og beslutningsprosesser – midt under et folkemord.

Når CEO Alex Karp ble spurt om Palantir-teknologi ble brukt til å drepe palestinere, svarte han «mostly terrorists, that’s true».

Når Palantir selger KI-teknologi til Israel, som er ansvarlig for en ulovlig okkupasjon, apartheid, krigsforbrytelser og folkemord, så bidrar Palantir også til disse forbrytelsene.

Dette er ikke et selskap jeg vil skal håndtere sensitiv persondata i helsevesenet eller bidra med løsninger til det norske forsvaret.

Mitt budskap til regjeringen er:

– Stans alle avtaler med Palantir

– Trekk oljefondet ut av Palantir

Takk for meg.