Attac på Smultringfestivalen

Attacs miniseminar på Smultringfestivalen lørdag 8. november var godt besøkt, og utifra seminaret vil vi invitere til videre arbeid med Oljefondet.

Smultringen skal illustrere hvordan planetens økonomi må holdes innenfor en ring: vi må ha en økonomi som verken fører til at vi bryter ringens ytre begrensning, som illustrerer planetens tålegrenser, eller «faller ned i hullet» som representerer menneskenes sosiale livsbetingelser.

Fra 6. til 8. november arrangerte Nettverket Smultringøkonomi «Smultringfestivalen«. Attac er en av organisasjonene i nettverket. Nettverket jobber for en bærekraftig økonomi bygd på prinsippene om «Smultringøkonomi».

Les mer om: Smultringmodellen må implementeres som økonomisk modell i Norge

Det var godt oppmøtet til Attacs debatt om Oljefondet under Smultringfestivalen.

På Smultringfestivalens siste dag bygget 30 organisasjoner «Den levende smultringen» der de ytre og indre begrensningene ble illustrert ved stands i to store ringer der publikum gikk trygt mellom disse. Attac hadde stand i den innerste ringen, der vi argumenterte for at demokratisk digitalisering er en livsbetingelse.

I den ytre sirkelen var det ikke ledig plass til Attac, i stedet arrangerte vi et åpent mini-seminar med temaet «Styrking av Oljefondets grønne mandat».

Sigrid Z. Heiberg fra MDG (lengst til høyre), Yngve Solli Heiret fra Tidskriftet Gnist og Diego Foss fra Nordisk Senter for Bærekraftig Finans innledet til samtale med publikum. Styremedlem i Attac Norge, Håvard Widerøe ledet samtalen.

Hovedspørsmålet var: «Er fondets mål om maksimal avkastning forenlig med dagens sosiale og økologiske utfordringer?»

Innleggene fulgte to hovedspor:

Det eneste etisk forsvarlige overfor våre fremtidige generasjoner, er å bygge et oljefond med maksimalt grønn investeringsprofil. Dessuten: å ikke endre fondets investeringer i en mer kompromissløs grønn retning, vil innebære risiko for en framtidig kollaps av fondet.

Det er uetisk bare å tenke på Norges fremtidige generasjoner når vi har tjent oss søkkrike på en fossilindustri med utslipp som rammer fattige land hardest.

45 minutter ga liten mulighet for samtale med salen, men det var stor interesse og faggruppa inviterer til et arbeidsmøte 2. desember.