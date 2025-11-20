I Klassekampen 15. november svarer ikke Barne- og familieminister Lene Vågslid og digitaliseringsminister Karianne Tung på vår kritikk av forslaget om en aldersgrense for sosiale medier. De svarer på personvern-problemene knyttet til forslaget, men overser det mer grunnleggende problemet. Et krav om statlig verifisering, før man får delta i digitale fellessskap og den digitale offentligheten, handler om langt mer enn personvern.

Skal man verifisere brukeres identitet og alder før de får opprette konto på et sosialt medie, så må man ha en form for statlig digital legitimasjon. Dette kan staten bruke for å nekte barn tilgang, men det åpner også for å utelukke en lang rekke andre grupper.

Hvis TikTok og Meta-plattformene innfører en slik verifiseringsordning, så vil den med sikkerhet misbrukes. Sosiale medier har vært en viktig kilde til informasjon om folkemordet på Gaza, men med en slik ordning kan Israel stenge palestinske kontoer fordi de ikke er «aldersverifisert». Autoritære regimer som møter sosiale opprør fra Generasjon Z kan gjøre det samme.

Dette er et ytringsfrihetsproblem, som vil forplante seg i hele verden hvis man tvinger fram en slik ordning. Norge bør ikke være et foregangsland for autoritær teknologiutvikling.

Man kunne forsvart et slikt autoritært grep hvis det samtidig var et tiltak som ville vært effektivt, men det er det ikke. Det er såpass mange hull og svakheter i regjeringens forslag at det i liten grad vil oppnå å beskytte sårbare barn.

At høringsnotatet ikke nevner Markedsføringsloven som relevant lovverk – når man vil regulere verdens største reklameplattformer – viser hvor lite gjennomtenkt dette forslaget. Regjeringen velger en populistisk quick-fix istedenfor nødvendige reguleringer.

Heller enn å presse fram innføringen av dette lite gjennomtenkte forslaget i EU, slik regjeringen har sagt de vil, burde ministerne lytte til menneskerettsorganisasjoner, forbrukerrettighetsorganisasjoner og demokratibevegelser som har fremmet en lang rekke forslag til faktiske reguleringer av sosiale medier og digitale plattformer.

Debattinnlegg i Klassekampen 20. november 2025