Vil du sitte i styret i Attac Norge? Valgkomiteen i Attac Norge ønsker innspill på kandidater til styret for landsmøteperioden 2026 – 2027.
Styret er det øverste organet i Attac Norge mellom landsmøtene. Styret er et arbeidende styre og har månedlige møter.
Som styremedlem er du en del av ledelsen for hele Attac Norge og bidrar aktivt i vårt politiske arbeid. Dette innebærer blant annet:
- Styremedlemmer kan delta i Attac Norges politisk påvirkningsarbeid med blant annet møter på Stortinget og høringsuttalelser, og også noen ganger ved å delta på internasjonale møter.
- Attac har et bredt internasjonalt nettverk som du kan ta del i. I Norge får du del i vårt brede nettverk innenfor partier, miljø- og utviklingsorganisasjoner, interesse- og fagforeninger og i akademia.
- Styremedlemmer er talspersoner for organisasjonen, både i media, som foredragsholdere og debattdeltakere og på samarbeidsmøter med andre organisasjoner. Som talsperson har du tyngden til hele organisasjonen bak deg, både faglig og politisk.
- Styret bestemmer politikken til Attac mellom landsmøtene og bestemmer hvordan politikken landsmøtet har vedtatt skal følges opp.
Styret skal også lede organisasjonen, gjennom å følge opp og hjelpe lokallag, faggrupper, arbeidsgrupper og andre aktivister.
Til styret trenger vi deg som:
- Vil gjøre en annen verden mulig! Verden er i flere kriser, Attac er en organisasjon med politikk for å gjøre noe med det!
- Vil prioritere og styrke Attacs politiske prosjekt!
- Vil få flere i med på Attacs politiske prosjekt. Vi kan få mange flere medlemmer, større gjennomslag og få oppmerksomhet om løsningene vi jobber for. Styret i Attac er de som må sørge for dette!
Landsmøtet velger et styre bestående av leder, første og andre nestleder, 6 øvrige styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Styremedlemmer velges for ett år av gangen. Flere styremedlemmer kommer til å stille til gjenvalg, men det er også noen ledige plasser.
Vil du sitte i styret til Attac Norge? Send en melding til valgkomiteen med skjemaet under.
Kjenner du noen som du tror kan være interessert kan du også bruke skjemaet til å tipse oss i valgkomiteen og vi vil ta kontakt med dem.
Med kameratslig hilsen
Attac Norges valgkomité