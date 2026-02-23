Vil du sitte i styret i Attac Norge? Valgkomiteen i Attac Norge ønsker innspill på kandidater til styret for landsmøteperioden 2026 – 2027.

Styret er det øverste organet i Attac Norge mellom landsmøtene. Styret er et arbeidende styre og har månedlige møter.

Som styremedlem er du en del av ledelsen for hele Attac Norge og bidrar aktivt i vårt politiske arbeid. Dette innebærer blant annet:

Styremedlemmer kan delta i Attac Norges politisk påvirkningsarbeid med blant annet møter på Stortinget og høringsuttalelser, og også noen ganger ved å delta på internasjonale møter.

Attac har et bredt internasjonalt nettverk som du kan ta del i. I Norge får du del i vårt brede nettverk innenfor partier, miljø- og utviklingsorganisasjoner, interesse- og fagforeninger og i akademia.

Styremedlemmer er talspersoner for organisasjonen, både i media, som foredragsholdere og debattdeltakere og på samarbeidsmøter med andre organisasjoner. Som talsperson har du tyngden til hele organisasjonen bak deg, både faglig og politisk.

Styret bestemmer politikken til Attac mellom landsmøtene og bestemmer hvordan politikken landsmøtet har vedtatt skal følges opp.

Styret skal også lede organisasjonen, gjennom å følge opp og hjelpe lokallag, faggrupper, arbeidsgrupper og andre aktivister.

Til styret trenger vi deg som:

Vil gjøre en annen verden mulig! Verden er i flere kriser, Attac er en organisasjon med politikk for å gjøre noe med det!

Vil prioritere og styrke Attacs politiske prosjekt!

Vil få flere i med på Attacs politiske prosjekt. Vi kan få mange flere medlemmer, større gjennomslag og få oppmerksomhet om løsningene vi jobber for. Styret i Attac er de som må sørge for dette!

Landsmøtet velger et styre bestående av leder, første og andre nestleder, 6 øvrige styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Styremedlemmer velges for ett år av gangen. Flere styremedlemmer kommer til å stille til gjenvalg, men det er også noen ledige plasser.

Vil du sitte i styret til Attac Norge? Send en melding til valgkomiteen med skjemaet under.

Kjenner du noen som du tror kan være interessert kan du også bruke skjemaet til å tipse oss i valgkomiteen og vi vil ta kontakt med dem.

Med kameratslig hilsen

Attac Norges valgkomité