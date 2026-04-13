Hva skjer når KI-bobla sprekker?

Vi er dårlig forberedt på at KI-bobla sprekker, advarer Attac Norge. Oljefondet har selv beregnet at en tredjedel av verdiene i fondet vil bli borte hvis finansbobla knyttet til kunstig intelligens sprekker. Attac mener det er all grunn til å tro at bobla sprekker.

I et nytt notat tar Attac for seg hvordan bobla ikke bare er bygd opp rundt kunstig høye forventninger til hva KI kan gjøre, men også et omfattende finansielt narrespill med klare likhetstrekk til tidligere finansbobler.

Attac-bevegelsen ble startet som en reaksjon på finanskrisa i Asia på 90-tallet, og har hele tiden jobbet for en sterkere regulering av global finans og handel for å unngå kriser som denne. Nå roper organisasjonen varsko om en stor krise i verdensøkonomien.

– Det er svært usannsynlig at denne bobla ikke sprekker, sier hovedforfatter av notatet, Audun Myhra Bergwitz. At en tredjedel av Oljefondet blir borte, vil bare være et mindre problem i en verden der aksjemarkedene kollapser.

– All vekst i amerikansk økonomi de siste årene har vært knyttet til overinvesteringene i KI og datasentre. Bobla dekker derfor over at amerikansk økonomi egentlig er inne i nedgangstider, mener han.

– I tillegg er KI i dag drevet for investors regning og alle selskapene bruker mye mer penger enn de omsetter for. Det er et enormt misforhold mellom løftene om fremtidig inntjening, med påståtte effektiviseringsgevinster fra KI, og realiteten. Derfor tyr selskapene til stadig mer komplekse finanstransaksjoner med svært usikre former for lån og en «sirkeløkonomi» som blåser opp den tilsynelatende verdien på selskapene. Selskaper som NVIDIA investerer i OpenAI og andre selskaper, som igjen kjøper NVIDIAs databrikker med pengene som ble investert.

– Når vi vet at bobla kommer til å sprekke bør beslutningstakere ta forholdsregler og snakke om hvordan vi skal løse det, før det skjer. Dessverre gjør regjeringen det motsatte når den insisterer på at KI skal inn i alle ledd av norsk offentlig sektor. Også resten av samfunnet er dårlig forberedt, med store grupper som møter KI med naiv entusiasme. Amerikansk økonomi kommer til å trekke med seg resten av verden inn i sine nedgangstider.

Om notatet

Notatet «Hva skjer når KI-bobla sprekker» inneholder en analyse av KI-bobla og de bakenforliggende årsakene, sammen med en kritikk av hvordan teknologiutviklingen har blitt styrt av finansmarkedenes logikk. Med utgangspunkt i en politisk analyse av tidligere finanskriser kommer det også anbefalinger om hvordan vi kan forsvare demokratiet, sosiale rettigheter og planeten i møtet med den kommende økonomiske og politiske krisa.

Målet med notatet er å starte debatten om hvordan vi skal møte en ny finanskrise før den bryter ut. Hva konsekvensene blir og for hvem, er et politisk spørsmål.

Lansering

Notatet lanseres med et arrangement på Brygg (Storgata 7) mandag 13. april kl18, med en paneldebatt der Marie Storli (samfunnsøkonom i LO), Petr Vasilev (forbundssekretær i El og IT Forbundet) og Christian Anton Smedshaug (forfatter og daglig leder i AgriAnalyse) deltar. Debatten ledes av Hege Skarrud, rådgiver i SVs Stortingsgruppe og teknologiskribent.