Attac Norge søker ny Organisasjonssekretær (100% stilling)

Vil du jobbe i en politisk organisasjon som er tett koblet på spørsmål om demokrati, digitalisering, global politikk og bærekraftig økonomi?

Vi søker en engasjert og strukturert organisasjonssekretær i fast 100 % stilling i ett år med mulighet for forlengelse. Organisasjonssekretæren er daglig leder for organisasjonen, men har også ansvar for å følge opp organisasjonens arbeid som støtte for politisk leder, styret og andre ledd i organisasjonen. Organisasjonen er nå i en omstillingsprosess med flere nye prosjekter – som organisasjonssekretær vil du bli med å forme denne prosessen.

Hvis du ønsker deg en variert arbeidshverdag med spennende problemstillinger og hyggelige samarbeidspartnere, bør du søke hos oss!

Arbeidsoppgaver:

Overordnet ansvar for drift av Attac Norges kontor og administrasjon.

Daglig leder med personalansvar for andre ansatte.

Økonomistyring og regnskap.

Lederstøtte for politisk leder/styreleder og styret.

Forvalte prosjekter sammen med prosjektansatte og rådgiver(e).

Utvikle nye prosjekter og søknader.

Forberede organisasjonens møter, inkludert styremøter og landsmøte.

Oppfølging av medlemmer, lokallag og frivillige.

Kvalifikasjoner:

Relevant utdanning, enten knyttet til Attacs arbeidsområder eller innenfor økonomi og administrasjon. Relevant frivillig- eller arbeidserfaring kan kompensere for kravet.

Erfaring fra organisasjonsarbeid og frivillig aktivitet. Gode samarbeidsevner.

God forståelse for regnskap og økonomistyring.

Erfaring med prosjektarbeid og søknader.

I tillegg er det ønskelig med en eller flere av disse:

Erfaring med medlemsarbeid og CRM.

Kunnskap om personalledelse.

Forståelse for organisasjonsdemokrati.

Erfaring med søknadsprosesser til stiftelser, myndigheter eller internasjonale organisasjoner.

Egenskaper:

Du er strategisk, strukturert og har gode lederegenskaper.

Ansvarsbevisst, beslutningsdyktig og evner å nå mål du setter deg.

Samarbeids- og løsningsorientert.

Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Det er en fordel, men ikke et krav, om du har kjennskap til norsk sivilsamfunn, politiske miljøer og organisasjonsliv.

Interesse for Attacs tematiske områder vil også være en stor fordel.

Personlig egnethet vil bli vektlagt og vi oppfordrer deg derfor til å søke selv om du ikke føler du oppfyller nok av kravene til kvalifikasjoner og egenskaper.

Hva får du som ansatt i Attac Norge?

Muligheten til å jobbe med viktige politiske temaer i et svært kunnskapsrikt miljø av aktivister og frivillige.

Lyse og behagelige kontorlokaler i et kontorfellesskap med sosiale sammenkomster og mulighet til bruk av kantine.

Lønns- og arbeidstidsbestemmelser gjennom tariffavtale mellom Handel og Kontor og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening. Lønn på lønnstrinn 43 i denne tariffavtalen.

Fleksi-tid med mulighet for hjemmekontor.

I tillegg til 5 ukers ferie får ansatte i Attac rett på fri i inntil 5 inneklemte dager i løpet av året.

Mulighet for trening i arbeidstiden med tilgang til garderobe.

Stillingen lyses ut i en stillingsprosent på 100%. Noe kvelds- og helgearbeid må påberegnes i perioder, inkludert månedlige styremøter på kveldstid.

Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Søknadsfrist 11. oktober. Ønsket oppstart er snarest mulig, senest starten av november.

Spørsmål om stillingen eller utlysningen kan rettes til leder i Attac Norge, Diego Marin Rios, på telefon 410 79 393 eller per e-post til diego@attac.no.

Søknad og CV sendes til attac@attac.no. Attester og referanser vil først bli etterspurt ved et eventuelt intervju.

Samtykke: Ved innsendelse av søknad og CV ber vi deg oppgi samtykke til eller reservasjon mot at vi kan beholde opplysninger om deg inntil ett år etter innsendt søknad.

Attac Norge er en partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for en global rettferdig og bærekraftig økonomi. Vi jobber med globale handelsavtaler og finans, demokratisk digitalisering og rettferdig grønn økonomi gjennom egne faggrupper. Attac Norge er en del av det internasjonale Attac-nettverket og samarbeider med en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner i Norge og internasjonalt.

Attacs kontor er lokalisert sentralt i Oslo og er en del av et større kontorfellesskap med lignende organisasjoner. Kontorfellesskapet er en inkluderende arbeidsplass med ansatte fra ulike deler av verden.

Per september har Attac en politisk leder i 100%-åremålsstilling, en 100% kampanjesekretær og en rådgiver i 50%. I tillegg til ny organisasjonssekretær vil vi utvide med flere prosjektstillinger i løpet av høsten, samt en sosiale medier ansvarlig i 20%-stilling.