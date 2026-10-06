Aksjonerer mot Palantir i Gandalf-kapper

Tech mot folkemord og Tech Action Group er blant gruppene som torsdag demonstrerte mot Palantir utenfor Tolletaten.

– Vi krever Palantir ut av norsk offentlighet, sier Ylva Bordsenius, nestleder i Attac Norge, til kode24.

Ylva Bordsenius, nestleder i Attac Norge, holder appel foran Stortinget under demonstrasjonen, omkranset av Gandalf-utkledde medaksjonister. Foto: María Paula Martinez Orozco

Torsdag ettermiddag gikk flere organisasjoner sammen om å arrangere en aksjon mot Palantir i Norge.

I februar var det flere tilsvarende aksjoner, men med færre aktører:

Har på Gandalf-kapper

Torsdag får aksjonen støtte av Antirasistisk senter, Tech mot folkemord, EL og IT, Elektronisk Forpost Norge, Palestinakomiteen, Studentparliamantet UiO, Fagforbundet, LO Norge, Tech Action Group, Folk mot fossilmakta, Fellesutvalget for Palestina, Nettverk for samfunnsansvar 2.0, Attac Norge og Sambattac.

kode24 var ikke til stede, men Attac opplyser at 100-150 personer kom.

Denne gangen hadde flere av demonstrantene på seg Gandalf-kostymer.

– Årsaken til at selskapet heter Palantir er at grunnleggeren, Peter Thiel, er en stor Ringenes Herre-fan, forklarer Bordsenius.

Mange deltok i Gandalf-kostymer under demonstrasjonen mot Palantir. Foto: María Paula Martinez Orozco

– Livsfarlig våpen

I bøkene og filmene om Tolkiens univers, er palantir en rund sten som gjør det mulig å se alt, overalt, fortid, framtid og nåtid.

– Men, i gale hender er Palantir et livsfarlig våpen brukt til å forføre og ødelegger sinnene til de som besitter dem, fortsetter Bordsenius, og peker på at slemmingen Sauron masseovervåkte riket og skapte Morgul ved å få tak i en palantir.

Aksjonsgruppene mener at selskapet Palantir er en «krigsprofitør, bidrar til menneskerettighetsbrudd, selger KI-basert våpenteknologi til Israel, og spiller en nøkkelfunksjon i masseemigrasjonen utført av maskerte ICE-soldater.»

– Derfor kler vi oss ut som protagonisten selv: Gandalf, som avstod fra å bruke Palantiren fordi han av klokskap visste hva den fører til.

Vigdis Evang, styremedlem i Attac Norge, og Hagen Echzell (grunnlegger av faggruppa for demokratisk digitalisering i Attac Norge) Foto: Privat

– Har fungert godt

Tolletaten bruker Palantirs programvare som en del av deres plattform for å analysere egne data om varestrømmer inn og ut av Norge.

– Løsningen ble valgt etter en ordinær anbudskonkurranse og har, slik den er levert og brukt hos oss, fungert godt for etatens behov. Det er Tolletaten som eier dataene, bestemmer hvilke data som behandles og hvordan de brukes, uttalte divisjonsdirektør for IT-divisjonen i Tolletaten, Jan Erik Ressem til kode24 i februar.

Da slo han også fast at Palantir ikke er et overvåkingsselskap.

Jan Erik Ressem i Tolletaten. Foto: Tolletaten

– De leverer programvare. Det er Tolletaten som samler inn data, ikke Palantir.

Han har forståelse for at bruk av denne typen teknologi engasjerer.

– Samtidig er det viktig å være tydelig på at Tolletaten bruker programvaren til å analysere egne data om varestrømmer, innenfor klare juridiske rammer og med strenge krav til personvern, datasikkerhet og øvrige norske regler og rammebetingelser, la Ressem til.

Flere krav

Flere av aksjonsgruppene har for tiden en underskriftskampanje gående som skal leveres til stortingspolitikere, med krav om å få Palantir ut av Norge. Så langt har den fått 4.291 signaturer.

– Kravet vårt er ikke radikalt, andre europeiske land motsier seg å ha Palantir i offentlig sektor, sier Bordsenius.

Attac Norge tar også til orde for en tydeligere anskaffelsespolitikk og tiltak som utestenger selskaper som Palantir.

– Vi trenger politiske tiltak som bygger på digital suverenitet, og håper at denne demoen bidrar til dette. Vi ønsker dessuten å fremme et kritisk syn på masseovervåkning. Det er for øvrig ønskelig at Norge slutter å betale enorme summer til antidemokratiske tek-oligarker, lister Bordsenius opp.

Mener det fins alternativer

– Er det realistisk at norsk offentlighet kvitter seg med Palantir? Hva er alternativene de kan bruke?

– Hvis Tolletaten og helsevesenet mener at de trenger Palantir for helt grunnleggende dataforvaltning og for å samhandle med andre etater og land, så tar de feil, mener Bordsenius.

Hun mener at teknologien Palantir tilbyr, ikke er unik.

– Det fins mange åpne databaser og standarder for datautveksling som staten kan bygge på. Frankrike valgte et fransk alternativ, Tyskland ønsker å utvikle et eget. Hva vil Norge gjøre? Spørsmålet er om vi skal (og bør) ta oss råd til å bruke et selskap som åpent fremmer USAs interesser, når vi stadig ser at disse ikke sammenfaller med våre egne, sier Attac-nestlederen.

Les saken fra Kode24 her

Signer oppropet her!