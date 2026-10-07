Oljefondets undergang

Ja, Oljefondet kan forsvinne – i hvert fall så lenge fondet pumper penger inn i industrier som ødelegger planeten og dermed seg selv.

OPP I RØYK: Fondet vil tape 20 prosent av sin verdi for hver grad planeten varmes opp, skriver forfatteren. Her en skogbrann i Serbia i august. FOTO: Uros Arsic / AFP / NTB

I forkant av at Gjedrem-utvalgets forslag til oljefondets nye etiske retningslinjer skal legges frem i oktober, har flere advart om at fondet kan forsvinne. Sist ut i rekken for å uttrykke denne bekymringen er oljefondssjefen Nicolai Tangen selv, da han talte på Arendalsuka. Få spørsmål stilles likevel ved om måten fondet investerer, med mål om høyest mulig avkastning, bidrar til å skape den verden det advares mot.

For mens fondet kaster av seg verdier, opplever resten av verden en økende ulikhetskrise og hyppigere naturkatastrofer. I fondsmeldingen 2026 står det at det har vært bred oppslutning om investeringsstrategien og risikoen. Dette skal ha vært en forutsetning for å stå imot uro i finansmarkedene. Men skal vi forstå den økende økonomiske ulikheten og en stadig varmere planet kun som en midlertidig uro? Eller er det tegn på en verdensøkonomi som legger stadig mer press på natur og arbeidere i jakten på nye vekstområder?

Klimaforskningen er tydelig. Skal vi nå Parisavtalens målsetting om netto nullutslipp i 2050, som er en betingelse for å holde global oppvarming til 1,5 grader, kreves to ting: full stans i nye investeringer i fossile energikilder og en massiv utbygging av fornybare energikilder som sol- og vindkraft. Likevel er vi langt fra å nå målet. Siden Paris-avtalen ble signert i 2015, har verdens største banker finansiert over 9 billioner dollar til fossilindustrien, mot rundt 4 billioner til fornybar energi. Selv om investeringene i fornybar energi har akselerert de siste årene, er det behov for en oppskalering om vi skal nå 1,5-gradersmålet.

Fondets egen klimahandlingsplan anslår at fondet vil tape 20 prosent av sin verdi for hver grad planeten varmes opp. Vi har allerede sett hva en grad oppvarming innebærer for planeten. Med dagens tempo i utfasing av fossil energi er vi på vei mot 3-4 graders oppvarming, som kommer til å rive med seg både fondet og verden.

«Oljefondet er ikke en vanlig investor»

Et av problemene er nettopp at Vesten de siste tiårene gradvis har overlatt koordineringen av økonomien fra demokratiske institusjoner til finanssektoren. Så lenge oljefondet har som mandat å være et globalt bredt indeksfond, er det bundet til å pumpe penger inn i fossilindustrien, våpenindustrien og amerikanske teknologiselskapers utbygging av datasentre som legger beslag på betydelig deler av arbeidskraften vår, strømforsyningen og naturområder uten at det er klart hvordan de skal rettferdiggjøre kapitalinvesteringene de er bevilget.

Nestleder og skribent Håvard Widerøe. Foto: Oda Fjellang.

Hva kan vi gjøre? Det er bred enighet om at vi skal holde overskuddet fra petroleumsnæringen utenfor Norge for å hindre overoppheting av innenlandsøkonomien. Men kan vi se for oss en enighet om å ta et mer aktivt grep om hvordan vi kanaliserer kapitalen på verdensmarkedene mot næringer som støtter opp om en rettferdig grønn omstilling?

Som nevnt står den fornybare energisektoren overfor et stort investeringsgap som vokser seg stadig større jo lenger vi venter. Dette er til tross for at prisen på fornybar energi siden 2015 har vært billigere enn fossile energikilder. Problemet er, som samfunnsgeograf Brett Christophers har skrevet, at lønnsomheten til fornybar energi har vist seg å være lav eller svært usikker. Nærmest alle kostnadene skjer i etableringsfasen, mens inntjeningsperioden sprer seg over tjue år eller mer. For vanlige fondsinvestorer er derfor ikke fornybar energi en attraktiv investeringsmulighet. Oljefondet er imidlertid ikke en vanlig investor. Det opererer etter et demokratisk mandat og en tidshorisont som skal sikre fondets verdi for nordmenn, både i dag og i uoverskuelig fremtid. Oljefondet kan derfor gi den nødvendige langsiktige sikkerheten som disse investeringene trenger, og som andre markedsaktører ikke er villige til å ta.

En måte å gjøre det på, kan være å bytte referanseindeks. I dag følger oljefondet indeksen fra FTSE Global All Cap som har som mål å gjenspeile markedsverdien til selskaper verden over. Problemet er som nevnt at referanseindeksen ikke gjenspeiler den globale oppvarmingen vi beveger oss mot. En klimajustert indeks derimot, vil kunne vekte selskapers verdi for faktorer som tar høyde for 1,5-gradersmålet i form av karbonprising, utslippsregnskap eller planer for omstilling. Fondet har allerede som mandat at porteføljen skal være i tråd med Parisavtalen som skal sikres gjennom eierskapsutøvelse som stemmegivning og dialog. Så langt har ikke disse verktøyene vist seg å ha ført til den nødvendige omstillingen i porteføljen. Med en klimajustert indeks, ville en sikret at klimarisiko blir en integrert del av investeringsbeslutningene, og stilt tydeligere krav for selskaper som søker ny finansiering.

Det er klart at en omstilling til fornybar energi vil kreve en koordinert endring på tvers av samfunnssektorer, men hvor finans spiller en sentral rolle. I dag mangler det ikke på fornybare energiprosjekter som for tiden trenger kapital uten at det skulle skape vanskeligheter for vår evne til å levere velferdstjenester i Norge – kanskje er det en betingelse?

Denne artikkelen ble først publisert i Klassekampen