14. august - 20. august

Flere steder * Arendal

Attac Norge og Attac Aust-Agder invitere alle våre aktivister, og andre interesserte, til å bli med Attac på Arendalsuka 2021 og aktivistsamling i Arendal 14.-15. august.

Attac på Arendalsuka

Arendalsuka 2021 går av stabelen 16.-20. august. Attac Norge skal ha stand og arrangementer under Arendalsuka, og vi vil gjerne ha deg med oss. Arendalsuka er en årlig festival der politikere, næringsliv og samfunnstopper møtes for å debattere samfunnsspørsmål i vakre Arendal. For de som ønsker å delta og vil stå på stand for Attac ordner vi gratis overnatting. Du trenger ikke delta på alt, og er velkommen enten du vil være med en dag eller gjennom hele uka.

Aktivistsamling

I forbindelse med Arendalsuka gjennomfører vi, sammen med vårt lokallag Attac Aust-Agder, en samling for aktivister i Arendal i forkant av uka, lørdag og søndag 14.-15. august. Vi starter med sosialt program på lørdags kveld fra kl. 18.00, så planlegg gjerne reisen deretter. På samlinga vil du treffe andre som er engasjert for en mer rettferdig verden, og lære om sakene som Attac jobber med og hvordan du kan bli involvert i Attac-aktivisme der du bor. Det blir også en presentasjon av Attacs nye valgkampanje.

Overnatting

For de som trenger overnatting finnes det fasiliteter for å overnatte gratis i medbrakt telt, campingvogn og lignende. Har du behov for andre fasiliteter kan du kontakte attac@attac.no.

Vi følger smittesituasjonen nøye, men håper så langt det lar seg gjøre å arrangere denne samlingen. Mer info om det praktiske og program for aktivistsamling sendes ut når det nærmer seg. Har dere spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på attac@attac.no.

Påmelding

Påmelding skjer gjennom skjemaet under. For at vi skal få et godt bilde på hvor mange som ønsker å delta ber vi om at dere melder dere på så fort dere kan.

Endelig frist for påmelding er 1. august.

Følg gjerne arrangementet vårt på Facebook og hjelp oss gjerne med å spre arrangementet til interesserte.

Vi gleder oss til å se deg i Arendal i august!

